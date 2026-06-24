Testul cu fructe care a cucerit internetul. Doar 10% dintre oameni găsesc răspunsul corect în mai puțin de 11 secunde

Un nou puzzle matematic a devenit viral pe rețelele sociale și le dă mari bătăi de cap internauților din întreaga lume. Deși pare o provocare simplă la prima vedere, exercițiul ascunde un detaliu care îi induce în eroare pe cei mai mulți participanți. Potrivit celor care au lansat provocarea, doar una din zece persoane reușește să ofere răspunsul corect în cele 11 secunde acordate.
Testul care îți pune la încercare atenția și logica
Puzzle-urile matematice de acest tip au devenit extrem de populare în mediul online deoarece combină distracția cu exercițiul mental. Specialiștii susțin că astfel de provocări stimulează gândirea logică, memoria și capacitatea de observare a detaliilor.
Deși mulți cred că este nevoie de cunoștințe avansate de matematică pentru a rezolva asemenea exerciții, adevărul este că succesul depinde mai ales de atenție și de modul în care sunt interpretate informațiile din imagine.
Cum se rezolvă puzzle-ul cu mere, banane și nuci de cocos
Provocarea prezintă o serie de ecuații în care apar trei fructe: mere, banane și nuci de cocos. Fiecărui simbol îi corespunde o valoare numerică, iar scopul este identificarea rezultatului final.
Pasul 1: Descoperirea valorii mărului
Prima ecuație indică faptul că trei mere însumează 30.
Astfel:
3 mere = 30
Rezultă că:
1 măr = 10
Pasul 2: Valoarea grupului de banane
În următoarea relație matematică apare un măr și două grupuri de banane.
10 + 2 × grup banane = 26
Prin calcul rezultă:
grup banane = 8
Un detaliu important este că grupul din imagine este format din două banane. Prin urmare:
1 banană = 4
Pasul 3: Calcularea valorii nucii de cocos
A treia ecuație indică:
grup banane − nucă de cocos = 2
8 − nucă de cocos = 2
De aici rezultă:
nucă de cocos = 6
Unde greșesc cei mai mulți participanți
În ultima etapă a puzzle-ului apare operația:
nucă de cocos + măr + banană
Mulți observă valorile anterioare, însă ignoră un detaliu esențial: în ecuația finală nu mai apare grupul format din două banane, ci o singură banană.
Astfel, calculul corect este:
6 + 10 + 4 = 20
Răspunsul corect: 20
De ce a devenit atât de popular acest puzzle
Succesul acestei provocări se bazează pe un mecanism simplu: creierul tinde să presupună că simbolurile au aceeași formă și valoare pe tot parcursul exercițiului. Cei care nu observă modificarea din ultima ecuație ajung rapid la un rezultat greșit.
Puzzle-ul demonstrează încă o dată că atenția la detalii poate fi mai importantă decât efectuarea calculelor propriu-zise. Tocmai acest element surpriză a transformat exercițiul într-un fenomen viral, cu milioane de distribuiri și comentarii în mediul online.
Un exercițiu simplu pentru antrenarea creierului
Experții recomandă astfel de provocări pentru stimularea concentrării și a gândirii analitice. Rezolvarea puzzle-urilor matematice contribuie la dezvoltarea capacității de observare și poate reprezenta o modalitate eficientă de relaxare activă.
Dacă ai găsit răspunsul corect în mai puțin de 11 secunde, te numeri printre persoanele care au observat rapid detaliul-cheie și au evitat capcana ascunsă în puzzle.