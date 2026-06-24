Testul cu fructe care a cucerit internetul. Doar 10% dintre oameni găsesc răspunsul corect în mai puțin de 11 secunde

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 16:41

Un nou puzzle matematic a devenit viral pe rețelele sociale și le dă mari bătăi de cap internauților din întreaga lume. Deși pare o provocare simplă la prima vedere, exercițiul ascunde un detaliu care îi induce în eroare pe cei mai mulți participanți. Potrivit celor care au lansat provocarea, doar una din zece persoane reușește să ofere răspunsul corect în cele 11 secunde acordate.

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