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Lifestyle· 1 min citire

Salată moldovenească cu fasole și năut: rețeta simplă recomandată de un bucătar renumit din România

Salată moldovenească

Salată moldovenească

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:32

Dacă vrei o salată gustoasă, hrănitoare și ușor de pregătit, această rețetă recomandată de bucătarul Paul Constantin ar putea fi alegerea perfectă. Salata moldovenească cu fasole și năut combină ingrediente simple cu un dressing aromat și se pregătește în câteva minute.

De ce ingrediente ai nevoie

Lista este scurtă și accesibilă: 300 g fasole roșie fiartă, 200 g năut fiert, trei ouă, un avocado, o roșie, 3-5 fire de ceapă verde, doi căței de usturoi, frunze de pătrunjel, 30 ml ulei de măsline, zeama unei lămâi și aproximativ 2 g de sare.

Cum se prepară

Ouăle se fierb 8-10 minute, apoi se răcesc în apă rece pentru a fi decojite ușor. Avocado se curăță și se taie cuburi, iar ceapa verde se taie rondele subțiri. Fasolea și năutul se pun într-un bol mare, peste care se adaugă ouăle tăiate, roșia, ceapa și pătrunjelul tocate.

Dressingul se prepară separat, trecând prin blender usturoiul, uleiul de măsline, zeama de lămâie și sarea, după care se toarnă peste salată. Preparatul se lasă la frigider 10-15 minute, iar înainte de servire se poate presăra pătrunjel proaspăt.

Salata este potrivită atât pentru o masă rapidă de prânz, cât și pentru cei care urmează o dietă mai echilibrată, fiind bogată în proteine vegetale, grăsimi sănătoase și vitamine.

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