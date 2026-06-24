Salată moldovenească cu fasole și năut: rețeta simplă recomandată de un bucătar renumit din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:32

Dacă vrei o salată gustoasă, hrănitoare și ușor de pregătit, această rețetă recomandată de bucătarul Paul Constantin ar putea fi alegerea perfectă. Salata moldovenească cu fasole și năut combină ingrediente simple cu un dressing aromat și se pregătește în câteva minute.

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