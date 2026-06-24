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Lifestyle· 1 min citire
Salată moldovenească cu fasole și năut: rețeta simplă recomandată de un bucătar renumit din România
Salată moldovenească
Dacă vrei o salată gustoasă, hrănitoare și ușor de pregătit, această rețetă recomandată de bucătarul Paul Constantin ar putea fi alegerea perfectă. Salata moldovenească cu fasole și năut combină ingrediente simple cu un dressing aromat și se pregătește în câteva minute.
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