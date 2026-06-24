Cum verifici dacă ești asigurat la CNAS și dacă aparții de un medic de familie. Noi schimbări în sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:46

Statutul de asigurat în sistemul public de sănătate poate fi verificat online, prin platforma pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), fără a fi necesară autentificarea într-un cont.

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