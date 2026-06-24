Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Cum verifici dacă ești asigurat la CNAS și dacă aparții de un medic de familie. Noi schimbări în sănătate

CNAS

CNAS

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:46

Statutul de asigurat în sistemul public de sănătate poate fi verificat online, prin platforma pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), fără a fi necesară autentificarea într-un cont.

O schimbare majoră a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026: statutul de coasigurat gratuit a fost eliminat. Practic, soții și părinții fără venituri nu mai beneficiază automat de asigurare de sănătate.

Pentru a fi asigurați, persoana care îi întreține trebuie să depună Declarația Unică la ANAF și să achite o contribuție anuală de asigurări sociale de sănătate (CASS), calculată la valoarea a 6 salarii minime brute. Cei care nu dețin calitatea de asigurat au acces doar la pachetul minimal de servicii medicale de urgență.

Cum verifici statutul de asigurat

Verificarea se realizează prin platforma Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), administrată de CNAS. Accesul este simplu și poate fi făcut de pe orice dispozitiv — telefon, tabletă sau calculator.

Pașii de urmat sunt:

  • Accesează pagina dedicată verificării asiguraților de pe site-ul oficial CNAS

  • Introdu codul numeric personal (CNP)

  • Completează codul de verificare afișat pe ecran

  • Consultă rezultatul, dacă statutul este activ, platforma confirmă calitatea de asigurat

Utilizatorii pot afla, totodată, și data la care s-au înscris la medicul de familie. Informațiile sunt actualizate în funcție de datele existente în sistemul de asigurări.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

CNASasiguraresanatatemedic de familie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe