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Sanatate· 1 min citire
Cum verifici dacă ești asigurat la CNAS și dacă aparții de un medic de familie. Noi schimbări în sănătate
CNAS
Statutul de asigurat în sistemul public de sănătate poate fi verificat online, prin platforma pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), fără a fi necesară autentificarea într-un cont.
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