Premieră națională la Institutul Oncologic București: investigație de ultimă generație pentru cancerul de prostată, disponibilă pentru prima dată în sistemul public de sănătate

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București deschide ediția 2026 a conferinței Zilele IOB cu un moment istoric pentru medicina românească: introducerea investigației PET-PSMA pe aparat PET/CT digital în sistemul public de sănătate — standardul internațional actual în diagnosticul și monitorizarea cancerului de prostată, acum accesibil pacienților români printr-un proiect propriu al institutului.
Conferința, desfășurată sub deviza „Energia Științei în Slujba Vieții", reunește medici specialiști și reprezentanți ai sistemului sanitar într-un program științific dedicat progresului în oncologie, și va include, pe 26 iunie, prezentarea unei metode inovatoare de terapie a durerii prin stimulare magnetică transcraniană repetitivă.
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București (IOB) anunță deschiderea conferinței Zilelor IOB, ediția 2026, sub titlul „Energia Științei în Slujba Vieții".
Conferința debutează cu un moment de referință: prezentarea, în premieră națională în sistemul public de sănătate, a investigației PET-PSMA realizată pe aparat PET/CT digital, în cadrul unui proiect propriu al Institutului Oncologic București.
Investigația PET-PSMA reprezintă standardul internațional actual în diagnosticul, stadializarea și monitorizarea cancerului de prostată, oferind o precizie diagnostică superioară metodelor imagistice convenționale.
Utilizarea unui aparat PET/CT digital sporește semnificativ calitatea imaginii și acuratețea detecției leziunilor tumorale și a metastazelor, cu beneficii directe și imediate pentru pacienți. Prin acest proiect IOB demonstrează că inovația medicală de vârf este realizabilă în sistemul public românesc de sănătate.
Conferința Zilele IOB reunește anual medici specialiști și reprezentanți ai sistemului de sănătate într-un program științific dedicat progresului în oncologie. Ediția din acest an celebrează excelența medicală și puterea științei în slujba vieții.
In cadrul conferintei , pe 26.06.2026 va fi , de asemenea, prezentata o metoda de terapie a durerii accesibila pecientilor Institutului Oncologic Bucuresti “Prof Dr Al Trestioreanu” Bucuresti constand in stimulare magnetica transcraniana repetitiva, metoda ce amelioreaza neuropatia indusa de terapiile sistemice specifice oncologice precum si anxietatea si depresia din boala neoplazica.
„Deschidem Zilele IOB cu un mesaj clar: știința și inovația sunt în slujba pacienților noștri. Această premieră națională este rodul muncii echipei IOB și al unui angajament asumat față de excelența medicală în sistemul public."
Evenimentul va avea loc în data de 24 iunie, la Institutul Oncologic București „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, din Șoseaua Fundeni nr. 252.