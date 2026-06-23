Ce zeiță romană te reprezintă în funcție de luna nașterii. Horoscopul sub semnul astrelor și al mitologiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 18:08

Mitologia romană continuă să fascineze prin bogăția și simbolismul personajelor sale divine, iar zeițele ocupă un loc aparte în acest univers plin de semnificații. Ele nu sunt doar figuri ale credințelor antice, ci și expresii ale unor idei universale precum iubirea, înțelepciunea, protecția casei sau puterea naturii. De la Vesta, păstrătoarea focului sacru al căminului, la Venus, întruchiparea iubirii și a frumuseții, și Minerva, protectoarea artei, strategiei și cunoașterii, fiecare zeiță reflectă o latură profund umană. Privite împreună, aceste personaje mitologice nu doar spun povești despre zei, ci și despre oameni și felul în care aceștia au încercat să înțeleagă lumea din jurul lor.

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