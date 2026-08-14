Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune iubita lui

Un bărbat din Filipine trăiește cu o afecțiune congenitală extrem de rară, care i-a modificat semnificativ mâinile. Mark Davidson Jacildo s-a confruntat încă din copilărie cu dificultăți fizice și cu reacțiile celor din jur, însă a reușit să își construiască o viață de familie și spune că nu vrea să fie definit de diagnosticul său.
Mark suferă de macrodactilie, o afecțiune rară caracterizată prin dezvoltarea excesivă a unuia sau mai multor degete de la mâini ori picioare. În cazul său, dimensiunile mâinilor au ajuns la valori neobișnuite: mâna stângă cântărește aproximativ șapte kilograme, în timp ce mâna dreaptă are în jur de două kilograme.
Cum i-a schimbat macrodactilia viața
Afecțiunea l-a făcut pe Mark să întâmpine probleme încă de la vârste fragede. El își amintește că, atunci când era elev în clasele primare, îi era dificil să facă lucruri pe care ceilalți copii le considerau firești, precum legarea șireturilor.
Nici la maturitate activitățile cotidiene nu sunt întotdeauna simple. Chiar și pregătirea alimentelor poate deveni o provocare, iar folosirea obiectelor obișnuite necesită uneori un efort suplimentar.
„Este ca și cum aș avea o piatră în mâini”, a povestit Mark în cadrul emisiunii „Most Extreme Humans”, difuzată de TLC.
Aspectul mâinilor sale a atras de-a lungul timpului numeroase comentarii pe internet. Unii oameni au făcut chiar comparații cu mâinile personajului Hulk, celebrul erou din universul Marvel.
Dincolo de dificultățile fizice, Mark spune că a fost nevoit să învețe să ignore prejudecățile și să își accepte condiția.
Cum și-a cunoscut iubita
Viața sentimentală a lui Mark a început să se schimbe în urmă cu aproximativ patru ani, când a cunoscut-o pe Jelai prin intermediul Facebook.
La început, tânăra nu era convinsă că imaginile cu mâinile lui sunt autentice și s-a întrebat dacă acestea nu fuseseră modificate. În ciuda surprizei inițiale, Jelai spune că Mark i s-a părut atrăgător și că a ajuns să îl iubească pentru omul care este.
Un aspect l-a impresionat în mod deosebit pe bărbat: Jelai nu a insistat asupra afecțiunii sale și nu l-a tratat ca pe o persoană diferită.
„Tocmai asta mi-a plăcut la ea”, a explicat Mark, referindu-se la faptul că partenera sa nu l-a redus niciodată la problema medicală cu care se confruntă.
Ce spune Jelai despre relația lor
Relația celor doi a atras și comentarii răutăcioase din partea unor persoane de pe internet. Au existat inclusiv speculații potrivit cărora Jelai ar fi rămas alături de Mark pentru banii acestuia.
Bărbatul a respins însă această idee într-un mod direct, explicând că nu este o persoană bogată.
O altă prejudecată cu care s-a confruntat cuplul este aceea că Jelai ar trebui să aibă permanent grijă de partenerul său din cauza afecțiunii de care suferă.
Mark susține însă că realitatea este diferită și că este capabil să aibă grijă de propria persoană, de partenera sa și de familia lor.
El a explicat că oamenii își imaginează uneori că are nevoie de ajutor pentru activități precum îmbrăcatul sau mâncatul, însă spune că astfel de presupuneri nu reflectă viața sa de zi cu zi.
La rândul ei, Jelai afirmă că admiră determinarea partenerului său și modul în care acesta refuză să lase boala să îi controleze existența.
Ce este macrodactilia
Macrodactilia este o afecțiune congenitală rară în care unul sau mai multe degete cresc disproporționat față de restul mâinii sau piciorului. În funcție de severitate, problema poate afecta mobilitatea, poate provoca rigiditate sau durere și poate îngreuna efectuarea unor activități cotidiene.
Tratamentul poate fi dificil, iar în anumite situații medicii pot lua în calcul intervenții chirurgicale. Uneori sunt necesare mai multe operații, în funcție de evoluția afecțiunii și de particularitățile fiecărui pacient.
În cazul lui Mark, însă, povestea nu este doar despre o afecțiune rară. Este și despre modul în care un om a ales să își construiască viața în ciuda limitărilor și a prejudecăților.
„Sunt doar un tată care muncește pentru familia lui, merge la serviciu și își petrece timpul cu prietenii. Sunt un om normal”, a transmis Mark în cadrul emisiunii TLC.