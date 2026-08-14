Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune iubita lui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 14:53

Un bărbat din Filipine trăiește cu o afecțiune congenitală extrem de rară, care i-a modificat semnificativ mâinile. Mark Davidson Jacildo s-a confruntat încă din copilărie cu dificultăți fizice și cu reacțiile celor din jur, însă a reușit să își construiască o viață de familie și spune că nu vrea să fie definit de diagnosticul său.

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