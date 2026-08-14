Fructul de sezon recomandat de medicul Vlad Ciurea. Costă doar 10 lei kilogramul și face minuni pentru creier

Publicat 14 aug. 2026, 12:49 Actualizat 14 aug. 2026, 12:50

În fiecare toamnă, tarabele din piețe se umplu de fructe proaspete, gustoase și accesibile. Printre acestea se află și un fruct pe care medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl recomandă pentru beneficiile sale asupra sănătății creierului: strugurele negru.

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