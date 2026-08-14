Fructul de sezon recomandat de medicul Vlad Ciurea. Costă doar 10 lei kilogramul și face minuni pentru creier

În fiecare toamnă, tarabele din piețe se umplu de fructe proaspete, gustoase și accesibile. Printre acestea se află și un fruct pe care medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl recomandă pentru beneficiile sale asupra sănătății creierului: strugurele negru.
De ce recomandă Vlad Ciurea strugurii negri
„Strugurele negru conține un antioxidant extrem de puternic numit resveratrol. Acest resveratrol este un protector extraordinar al vaselor de sânge și implicit al creierului, ajutând la curățarea vasculară și la menținerea tinereții celulelor”, a spus celebrul neurochirurg.
Ce este resveratrolul
Resveratrolul este un compus natural din familia polifenolilor.
Acesta se găsește în cantități importante în coaja strugurilor negri și roșii, dar și în alte fructe de culoare închisă.
De-a lungul ultimelor decenii, resveratrolul a fost intens studiat datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatoare.
Antioxidanții au rolul de a neutraliza radicalii liberi, molecule instabile care pot deteriora celulele și accelera procesul de îmbătrânire.
Protejează vasele de sânge
Unul dintre motivele pentru care Vlad Ciurea recomandă consumul de struguri negri este efectul benefic asupra circulației.
Creierul depinde de un aport constant de sânge bogat în oxigen și nutrienți. Orice afectare a vaselor de sânge poate influența funcționarea normală a acestuia.
Resveratrolul contribuie la menținerea sănătății pereților vasculari și susține funcționarea normală a endoteliului – stratul intern al vaselor de sânge. Acest lucru poate favoriza o circulație mai bună și o oxigenare eficientă a țesutului cerebral.
Un aliat împotriva stresului oxidativ
Creierul este unul dintre organele cele mai expuse stresului oxidativ. Consumul ridicat de oxigen și activitatea intensă a neuronilor favorizează formarea radicalilor liberi.
În timp, aceștia pot afecta structura celulelor nervoase. Potrivit cercetărilor, resveratrolul contribuie la protejarea neuronilor împotriva acestui proces și poate încetini îmbătrânirea celulară.
Acesta este unul dintre motivele pentru care compusul este studiat în legătură cu sănătatea cognitivă și îmbătrânirea creierului.
Mai mult decât un simplu fruct
Pe lângă resveratrol, strugurii negri conțin și alți compuși valoroși.
Printre aceștia se numără:
vitamina C;
vitamina K;
potasiu;
fibre;
flavonoide;
antocianine.
Împreună, aceste substanțe contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin sănătatea cardiovasculară.
Pot susține memoria
Deși sunt necesare în continuare cercetări pentru confirmarea tuturor efectelor, unele studii sugerează că polifenolii din struguri pot avea un efect favorabil asupra memoriei și funcțiilor cognitive.
Specialiștii subliniază însă că niciun aliment nu poate preveni singur declinul cognitiv. Beneficiile apar în contextul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață sănătos.
Cât de sănătoși sunt
Strugurii conțin aproximativ 80% apă și reprezintă o sursă bună de carbohidrați naturali. Au în jur de 65-70 de calorii la 100 de grame și pot fi consumați ca gustare sau desert.
Totuși, deoarece conțin zaharuri naturale, persoanele cu diabet sau cele care urmează diete speciale ar trebui să îi consume în cantități moderate și conform recomandărilor medicului sau nutriționistului.
Cum este bine să fie consumați
Pentru a beneficia de resveratrol, este important ca strugurii să fie consumați cu tot cu coajă, deoarece aici se găsește cea mai mare parte a acestui antioxidant.
Înainte de consum, fructele trebuie spălate foarte bine sub jet de apă pentru îndepărtarea eventualelor reziduuri. Pot fi consumate ca atare, adăugate în salate de fructe sau alături de iaurt și nuci.
Nu înlocuiesc tratamentul medical
Medicii atrag atenția că, deși resveratrolul este un compus promițător, consumul de struguri nu poate preveni sau trata afecțiuni neurologice ori cardiovasculare.
Aceștia trebuie priviți ca parte a unei alimentații variate, alături de legume, fructe, cereale integrale, pește și grăsimi sănătoase. Mișcarea regulată, somnul suficient și controlul factorilor de risc cardiovascular rămân esențiale pentru sănătatea creierului.
Un fruct care merită locul în alimentație
Strugurii negri nu sunt doar un desert gustos al sfârșitului de vară și începutului de toamnă. Datorită conținutului de resveratrol și alți antioxidanți, ei pot contribui la protejarea vaselor de sânge și la menținerea sănătății creierului.
Așa cum subliniază și profesorul Vlad Ciurea, acest antioxidant are un rol important în protejarea vasculară și în combaterea stresului oxidativ. Consumați cu moderație și integrați într-o alimentație echilibrată, strugurii negri reprezintă o alegere sănătoasă și accesibilă pentru cei care vor să aibă grijă de creierul lor, potrivit sursei.