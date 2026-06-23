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Lifestyle· 1 min citire

Chiftele de varză, rețeta simplă și gustoasă pe care o poți pregăti acasă

Chiftele de varză

Chiftele de varză

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:00

Chiftelele de varză sunt unul dintre cele mai îndrăgite preparate de casă, apreciate pentru gustul lor delicat, textura crocantă la exterior și fragedă în interior. Rețeta este accesibilă oricui, necesitând ingrediente de bază pe care majoritatea gospodinelor le au deja în bucătărie.

Ingrediente pentru o porție generoasă

  • 500 g varză (aproximativ jumătate de varză)

  • O ceapă și doi căței de usturoi

  • Două ouă și 100 g făină

  • Două linguri de ulei și o lingură de zeamă de lămâie

  • O jumătate de linguriță de oregano

  • Pătrunjel și mărar după gust

  • Sare și piper

Pregătirea verzei, pasul cheie

Varza se taie mărunt și se gătește la abur, timp de aproximativ 25 de minute, deasupra unei cratițe cu apă, sare și zeamă de lămâie. După răcire, se scurge foarte bine de lichid — acest pas este esențial pentru ca chiftelele să-și păstreze forma la prăjire.

Între timp, ceapa și usturoiul se toacă și se călesc în puțin ulei până devin moi și aromate.

Preparare și servire

Varza, ouăle, făina, ceapa și usturoiul călit, condimentele și verdeața se amestecă într-un bol până se obține o compoziție omogenă. Cu mâinile unse cu ulei, se formează chiftelele, care se prăjesc pe ambele părți până capătă o crustă aurie. Se scot pe un șervețel absorbant.

Preparatul se poate servi atât cald, cât și rece, alături de sos tzatziki, mujdei cu roșii sau orice alt sos preferat, potrivit poftă-bună.com.

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