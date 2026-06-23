Chiftele de varză, rețeta simplă și gustoasă pe care o poți pregăti acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:00

Chiftelele de varză sunt unul dintre cele mai îndrăgite preparate de casă, apreciate pentru gustul lor delicat, textura crocantă la exterior și fragedă în interior. Rețeta este accesibilă oricui, necesitând ingrediente de bază pe care majoritatea gospodinelor le au deja în bucătărie.

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