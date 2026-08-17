Horoscopul zilei de marți, 18 august 2026. Emoții intense, ambiții mari și multă energie

Publicat 17 aug. 2026, 21:41 Actualizat 17 aug. 2026, 21:42

Ziua de marți vine la pachet cu emoții intense, ambiții mari și multă energie, dar și cu riscul de a exagera în dorința de a face totul dintr-odată. Luna în Scorpion le îndeamnă pe zodii să privească dincolo de aparențe, să caute răspunsuri la dilemele recente și să fie mai atente la propriile limite. Este o zi potrivită pentru apropiere, creativitate și planuri curajoase, cu o singură condiție: să păstreze măsura și să nu lase entuziasmul să le dea peste cap nici programul, nici portofelul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zodiiastrehoroscop