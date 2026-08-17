Trucul simplu care îți curăță cuptorul fără efort. Ingredientul ieftin care îndepărtează petele și grăsimea

Curățarea cuptorului poate deveni una dintre cele mai neplăcute treburi casnice, mai ales atunci când grăsimea și resturile de mâncare s-au depus pe suprafețe și s-au întărit. Există însă o soluție simplă și accesibilă, pe bază de bicarbonat de sodiu, care poate face această activitate mult mai ușoară.
Cuptorul este folosit frecvent, însă curățarea lui este adesea amânată. În timp, stropii de grăsime, sosurile și resturile alimentare ajung să formeze un strat greu de îndepărtat, iar simpla ștergere cu o lavetă nu mai este suficientă.
În locul produselor de curățenie scumpe, poate fi încercată o metodă casnică pe bază de bicarbonat de sodiu. Ingredientul este cunoscut pentru proprietățile sale ușor alcaline și pentru faptul că poate contribui la desprinderea murdăriei organice.
De ce poate fi util bicarbonatul de sodiu la curățarea cuptorului
Bicarbonatul de sodiu este un produs prezent în multe gospodării și poate fi folosit în diverse operațiuni de curățare.
Caracterul său ușor alcalin poate ajuta la descompunerea unor reziduuri provenite din alimente, inclusiv grăsimi și proteine. În același timp, textura sa fin abrazivă poate contribui la desprinderea depunerilor fără să fie necesară frecarea agresivă a suprafețelor.
Pentru murdăria persistentă, cheia este ca pasta obținută să aibă suficient timp pentru a acționa asupra depunerilor.
Cum prepari soluția pentru curățarea cuptorului
Pentru această metodă sunt necesare câteva ingrediente și obiecte pe care le găsim, de regulă, în casă:
bicarbonat de sodiu;
puțin detergent lichid;
apă caldă;
o cantitate mică de oțet;
o lavetă sau o cârpă moale.
Bicarbonatul se amestecă treptat cu apă caldă și puțin detergent până când se formează o pastă suficient de consistentă pentru a putea fi întinsă pe suprafețele murdare.
Pasta se aplică pe zonele afectate de grăsime și pete, evitând elementele electrice și zonele care nu trebuie umezite.
Pasta trebuie lăsată să acționeze
Spre deosebire de o simplă ștergere, această metodă presupune ca amestecul să rămână pe suprafața murdară pentru mai mult timp.
În recomandarea prezentată de sursa citată, pasta este lăsată să acționeze aproximativ 8-12 ore, de preferat peste noapte. În acest interval, depunerile se pot înmuia, ceea ce face curățarea ulterioară mai ușoară.
După perioada de așteptare, suprafața se șterge cu o lavetă umedă, iar resturile de pastă și murdărie sunt îndepărtate.
Cât durează, de fapt, curățarea cuptorului
Deși amestecul trebuie lăsat să acționeze câteva ore, timpul efectiv petrecut pentru pregătirea și ștergerea cuptorului poate fi mult mai scurt.
Metoda este apreciată tocmai pentru faptul că nu presupune frecarea îndelungată a depunerilor întărite. În funcție de gradul de murdărie, ștergerea finală poate dura în jur de 30 de minute.
Pentru petele foarte persistente, operațiunea poate necesita repetare.
Atenție la folosirea oțetului
Oțetul este folosit frecvent în combinație cu bicarbonatul în soluțiile casnice de curățare, însă cele două ingrediente reacționează între ele. De aceea, este util ca bicarbonatul să fie lăsat să acționeze asupra murdăriei, iar oțetul să fie folosit ulterior, în cantitate redusă, pentru îndepărtarea reziduurilor.
Înainte de aplicarea oricărei soluții, cuptorul trebuie oprit și răcit complet. De asemenea, este recomandată verificarea instrucțiunilor producătorului, deoarece anumite suprafețe sau componente pot necesita produse și metode de curățare specifice.
Curățarea regulată rămâne cea mai bună metodă pentru a preveni acumularea unor straturi dificile de grăsime și resturi alimentare. Cu cât murdăria este îndepărtată mai repede după folosirea cuptorului, cu atât operațiunea va fi mai simplă.
Pentru depunerile deja formate, bicarbonatul de sodiu poate reprezenta o variantă accesibilă de încercat, mai ales pentru cei care preferă soluțiile de curățare preparate acasă.