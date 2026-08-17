Trucul simplu care îți curăță cuptorul fără efort. Ingredientul ieftin care îndepărtează petele și grăsimea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 20:56

Curățarea cuptorului poate deveni una dintre cele mai neplăcute treburi casnice, mai ales atunci când grăsimea și resturile de mâncare s-au depus pe suprafețe și s-au întărit. Există însă o soluție simplă și accesibilă, pe bază de bicarbonat de sodiu, care poate face această activitate mult mai ușoară.

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