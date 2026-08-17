La 97 de ani, pentru a doua oară în Cartea Recordurilor. Betty sfidează limitele și revine în aer pentru o performanță spectaculoasă

Betty Bromage, o britanică în vârstă de 97 de ani, a reușit să-și doboare propriul record Guinness pentru cea mai vârstnică femeie care practică wingwalking. La patru ani după ce a intrat pentru prima dată în Cartea Recordurilor, femeia a revenit în aer și a demonstrat că vârsta nu a împiedicat-o să își urmeze pasiunea pentru aviație.
Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât, în urmă cu un an, Betty Bromage a trecut printr-un accident vascular cerebral. Evenimentul i-a afectat în continuare vorbirea, însă britanica spune că, în rest, starea sa de sănătate este bună și că nu intenționează să renunțe la activitatea care a făcut-o celebră.
Betty Bromage, din nou în aer la 97 de ani
La vârsta la care cei mai mulți oameni aleg un stil de viață liniștit, Betty Bromage a optat pentru o experiență cu un grad ridicat de risc.
Britanica s-a urcat din nou pe aripa unui avion aflat în zbor și a reușit să își depășească propria performanță stabilită în urmă cu patru ani, arată BBC.
Zborul a fost urmărit cu emoție de prietenii și vecinii femeii, care au venit să o susțină de la sol. Aceștia au încurajat-o pe parcursul întregii demonstrații și au asistat la momentul în care Betty Bromage și-a consolidat performanța în Guinness World Records.
Ce este wingwalking-ul
Wingwalking-ul este una dintre cele mai spectaculoase discipline asociate aviației.
În cadrul acestei activități, o persoană este fixată cu ajutorul unor sisteme de hamuri și echipamente de siguranță pe partea superioară a aripii unui avion aflat în zbor.
În timpul demonstrației, wingwalkerul poate adopta diferite poziții sau poate executa mișcări spectaculoase, în timp ce aeronava efectuează manevre aeriene.
Activitatea presupune pregătire specială și respectarea unor măsuri stricte de siguranță, fiind considerată o formă extremă de divertisment aviatic.
A trecut printr-un accident vascular cerebral
Performanța lui Betty Bromage este cu atât mai remarcabilă cu cât britanica a avut parte de o problemă medicală serioasă anul trecut.
Femeia a suferit un accident vascular cerebral, iar urmările acestuia se resimt încă la nivelul vorbirii. Cu toate acestea, ea susține că starea sa generală de sănătate este bună și a decis să revină la activitatea care i-a adus recordul mondial.
Revenirea în aer demonstrează determinarea cu care britanica își continuă pasiunea, în ciuda obstacolelor întâlnite.
Prietenii și vecinii au urmărit demonstrația cu emoție
Performanța nu a fost urmărită singură. Prietenii și vecinii lui Betty Bromage s-au adunat la sol pentru a-i fi alături în timpul zborului.
Atmosfera a fost una plină de emoție, iar cei prezenți au încurajat-o pe britanică pe durata întregii demonstrații.
La 97 de ani, Betty Bromage transmite astfel un mesaj puternic despre curaj, perseverență și dorința de a continua să faci lucrurile care îți aduc bucurie, indiferent de vârstă.
Prin noua performanță, britanica își depășește propriul record Guinness și își consolidează statutul de cea mai vârstnică femeie care practică wingwalking.