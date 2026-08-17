La 97 de ani, pentru a doua oară în Cartea Recordurilor. Betty sfidează limitele și revine în aer pentru o performanță spectaculoasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 19:25

Betty Bromage, o britanică în vârstă de 97 de ani, a reușit să-și doboare propriul record Guinness pentru cea mai vârstnică femeie care practică wingwalking. La patru ani după ce a intrat pentru prima dată în Cartea Recordurilor, femeia a revenit în aer și a demonstrat că vârsta nu a împiedicat-o să își urmeze pasiunea pentru aviație.

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