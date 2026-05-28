Bucureștiul ar putea intra în Cartea Recordurilor. România devine centrul mondial al antreprenoriatului

Sursă: Realitatea PLUS

Bucureștiul ar putea intra în Cartea Recordurilor! Capitala a găzduit aproximativ 1.400 de antreprenori români, reuniți pentru cea mai mare și rapidă sesiune de networking profesional din lume. Oamenii de afaceri au avut la dispoziție doar 3 minute să facă schimb de contacte, idei de business-uri inovatoare și colaborări. Juriul, format din reprezentanții World Guiness Records, va anunța și valida recordul mondial al țării noastre.

1.400 de antreprenori s-au reunit la evenimentul de networking

Bucureștiul a fost scena unui eveniment uriaș de networking profesional, organizat de Romanian Business Club și Win Women in Charge care poate aduce țării noastre un nou record mondial.

Participanții au intrat într-un sistem de întâlniri rapide, unde fiecare discuție a durat doar trei minute. În două ore, oamenii de afaceri au schimbat sute de contacte și idei, într-un ritm alert, atent monitorizat de arbitri și observatori oficiali Guinness.

Pentru validarea performanței, toate regulile au fost respectate perfect, de la sincronizarea participanților până la înregistrarea fiecărei întâlniri în sistemul oficial Guinness . Întregul proces a fost monitorizat de o echipă formată din aproximativ 50 de stewarzi, arbitri și martori oficiali.

După tentativa oficială, 20 de personalități din mediul de afaceri românesc au susținut prezentări și au împărtășit experiențe din antreprenoriat.