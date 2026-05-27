„Orchestra Mondială pentru Pace”, născută la București: un manifest artistic pentru umanitate și demnitate românească

Artistul Nicolae Voiculeț a transmis un mesaj puternic după concertul „Orchestra Mondială pentru Pace”, desfășurat pe 5 aprilie 2026 la Palatul Parlamentului, sub patronajul UNESCO. Evenimentul a reunit 140 de muzicieni și peste 80 de copii din zone de conflict, într-un spectacol dedicat păcii, despre care artistul spune că a fost ignorat de autorități și de o parte a presei, dar care „va rămâne mult timp după ce zgomotul politic al prezentului va dispărea”.

„Pe 5 aprilie 2026, la Palatul Parlamentului, sub patronajul UNESCO și fără niciun sprijin din partea puterii politice care se face că ar conduce astăzi România, s-a născut: Orchestră Mondială pentru Pace.

140 de muzicieni. Peste 80 de copii. Artiști veniți din zonele de conflict ale lumii. Cea mai mare cruce de flori ridicată pe o scenă. Naiul românesc transformând respirația în rugăciune pentru umanitate. Nu a fost un simplu concert. A fost un strigăt către cer și către conștiința lumii. Un act de iubire, de curaj și de demnitate românească.

Și totuși, acest moment istoric a fost lăsat aproape singur. Guvernul Bolojan nu a sprijinit acest proiect. Președinția și Nicușor Dan nu au oferit patronajul pe care un asemenea eveniment îl merita. Ministrul Culturii, căruia i-am cerut oficial sprijin pentru acest demers dedicat păcii și promovării României în lume, - nimic. La fel și Ministerul de Externe. Întreaga clasă politică a fost informată și invitată. Aproape nimeni nu a venit. Aproape nimeni nu a înțeles.

Și poate tocmai de aceea acest concert a devenit și mai important. Pentru că a demonstrat că România profundă încă respiră fără aprobarea sistemului. Că atunci când instituțiile tac, poporul poate încă să creeze lumină. Că există artiști, copii și oameni care nu mai vor propagandă, ură și manipulare, ci pace, rădăcini și adevăr.

Presa obedientă și globalistă a ales să ignore acest semnal uriaș trimis din România către lume. Pentru că o orchestră a păcii nu produce scandal. Nu produce frică. Nu produce audiență bazată pe dezbinare. Dar ceea ce s-a întâmplat în acea seară va rămâne mult timp după ce zgomotul politic al prezentului va dispărea.

Acolo, pe scena Palatului Parlamentului din București, România nu a mai fost o colonie culturală și nici o țară redusă la tăcere. România a devenit pentru câteva ore inimă vie a umanității.

Iar această orchestră nu aparține niciunui partid, niciunui guvern și niciunei ideologii. Ea aparține poporului român. Aparține copiilor acestei Țări și tuturor celor care încă mai cred că arta poate uni acolo unde politica a despărțit.

De aceea îi invit pe toți românii de acasă și din exil să sprijine continuitatea acestei Orchestre Mondiale pentru Pace și viitoarele ei concerte, atunci când sănătatea îmi va permite să transform din nou respirația în sunet.

Pentru că dacă statul a ales să nu fie prezent, poate că a venit timpul ca poporul să ridice singur ceea ce istoria va respecta într-o zi: Orchestra Mondială a Păcii născută în România. Respir. Lupt. Cred.” a transmis artistul.