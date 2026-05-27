Cultura
Musulmanii celebrează, timp de patru zile, Kurban Bayram
27 mai 2026, 08:46
Musulmanii celebrează Kurban Bayram
Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
De azi, credincioșii musulmani celebrează, timp de 3 zile, Kurban Bayram – Eid al Adha, una dintre cele mai importante sărbători musulmane.
Ziua debutează la geamie, cu slujbă specifică acestei sărbători, la care participă numai bărbații.
Ulterior, bărbații se duc la cimitir, pentru cinstirea morților, în timp ce gospodinele prepară mâncărurile tradiționale din animalul proaspăt sacrificat.
Copiii umblă din casă în casă, urând „Un Bayram fericit!” şi sărutând mâna celor în vârstă,primind în schimb dulciuri.
