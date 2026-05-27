Musulmanii celebrează, timp de patru zile, Kurban Bayram

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: realitatea.net

De azi, credincioșii musulmani celebrează, timp de 3 zile, Kurban Bayram – Eid al Adha, una dintre cele mai importante sărbători musulmane.

Ziua debutează la geamie, cu slujbă specifică acestei sărbători, la care participă numai bărbații. Ulterior, bărbații se duc la cimitir, pentru cinstirea morților, în timp ce gospodinele prepară mâncărurile tradiționale din animalul proaspăt sacrificat. Copiii umblă din casă în casă, urând „Un Bayram fericit!” şi sărutând mâna celor în vârstă,primind în schimb dulciuri.

Mai multe articole despre bayram , musulmani , sarbatoare