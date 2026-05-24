Nicușor Dan, mesaj pentru Cristian Mungiu, după al doilea Palme d'Or la Cannes: „Acesta este sensul artei - cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a obținut al doilea Palme d'Or din carieră la Festivalul de Film de la Cannes, calificând performanța drept „extraordinară”.

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal.”, a scris Nicușor Dan pe rețelele sociale.

Șeful statului a subliniat că apreciază în filmele lui Mungiu capacitatea de a pune întrebări și de a explora tensiunea dintre sisteme de valori aflate în conflict. „Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective.”, a adăugat el.

Nicușor Dan a extins mesajul și către întregul Nou Val al cinematografiei românești, menționându-i pe Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu și Cătălin Mitulescu, regizori care, în opinia sa, „au avut curajul să se exprime altfel” și să surprindă „întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea”.

Nicușor Dan a încheiat cu un apel la autorități, susținând că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”, iar administrația „administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”.