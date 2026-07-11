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Accident violent în Alba: Biciclist în stare critică după ce a fost lovit de mașina unui tânăr de 19 ani VIDEO

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în județul Alba, unde un biciclist în vârstă de 25 de ani a fost spulberat de un autoturism condus de un tânăr de 19 ani. În urma impactului extrem de violent, victima a intrat imediat în stop-cardiorespirator.

Echipajele medicale trimise de urgență la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Din fericire, medicii au reușit să îi repornească inima, tânărul fiind transportat de urgență la spital cu o ambulanță. Cu toate acestea, prognosticul rămâne rezervat, starea sa fiind în continuare critică.

Polițiștii sosiți la locul accidentului l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că acesta nu consumase băuturi alcoolice. Deși primele date din anchetă sugerează că neatenția sau o manevră greșită a biciclistului ar fi dus la producerea coliziunii, oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.

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