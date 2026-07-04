Omul lui Bolojan iese la atac. PNL nu va mai face coaliție cu PSD

Publicat 4 iul. 2026, 10:04 Actualizat 4 iul. 2026, 10:51 Sursă Realitate Plus

PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD, a anunțat europarlamentarul PNL Siegried Mureșean, propunerea liberalilor pentru funcția de permier și unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Anunțul vine în condițiile în care PSD și UDMR arată deschidere spre negocieri. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean, a analizat subiectul.

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