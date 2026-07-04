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Politica· 1 min citire

Omul lui Bolojan iese la atac. PNL nu va mai face coaliție cu PSD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 10:04
Actualizat4 iul. 2026, 10:51
SursăRealitate Plus

PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD, a anunțat europarlamentarul PNL Siegried Mureșean, propunerea liberalilor pentru funcția de permier și unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Anunțul vine în condițiile în care PSD și UDMR arată deschidere spre negocieri. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean, a analizat subiectul.

Ca să fie clar: Partidul Naţional Liberal nu va face o nouă coaliție cu PSD-ul. Nu mai avem încredere în ei. Viitorul Partidului Național Liberal este separat de PSD, a scris Mureșan pe Facebook.

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