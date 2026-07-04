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Politica· 1 min citire
Omul lui Bolojan iese la atac. PNL nu va mai face coaliție cu PSD
Publicat4 iul. 2026, 10:04
Actualizat4 iul. 2026, 10:51
SursăRealitate Plus
PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD, a anunțat europarlamentarul PNL Siegried Mureșean, propunerea liberalilor pentru funcția de permier și unul dintre oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan. Anunțul vine în condițiile în care PSD și UDMR arată deschidere spre negocieri. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean, a analizat subiectul.
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