Cum au acaparat serviciile politica românească. Un material marca Realitatea Plus
Imagine ilustrativa
Acuzații extrem de grave sunt formulate de PSD la adresa propunerii de premier din partea PNL–USR–UDMR. Social-democrații susțin că Siegfried Mureșan ar fi fost „propulsat de serviciile secrete” în politica românească. În replică, Mureșan a declarat, citez, „este un neadevăr și o dezinformare grosolană a PSD”. Astfel de acuzații nu sunt noi. Și Victor Ponta a lansat critici după nominalizarea liberalilor, deși chiar el a fost în centrul unor controverse similare, prin legăturile avute cu fugarul Sebastian Ghiță, cu generalul Florian Coldea și nu numai. Un material Realitatea PLUS despre presupusa intervenție a serviciilor străine în politica românească.
Victor Ponta
Social-democrații ies la atac și îi acuză pe liderii PNL, USR și UDMR că vor să pună în funcția de premier un apropiat al serviciilor secrete străine.
A lucrat mai mult în simbria statului german decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România, a transmis partidul.
Acuzațiile nu se opresc aici. Într-o emisiune, fostul premier Victor Ponta i-a ironizat pe Bolojan și Mureșan, afirmând că sunt „rezultatul inteligenței artificiale”.
Ponta a dat înapoi după declarațiile controversate, pe care le-a numit simple ironii politice, despre care a spus că se adresează strict oamenilor sofisticați, care au simțul umorului. Siegfried Mureșan nu a rămas dator și a venit cu o replică la acuzațiile aduse de fostul premier.
Nu doar că nu am colaborat, dar nu am interacționat niciodată cu serviciile de informații, nici din țară și nici din străinătate, și nu am fost contactat vreodată de aceste instituții sau de angajații lor, a comentat Mureșan.
În apărarea lui Siegfried Mureșan a sărit și liderul USR, Dominic Fritz.
Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alții mă întreabă direct dacă sunt spion. Fraților, vă asigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz. La fel e în cazul domnului Mureșan.
Scandalul influențelor străine asupra politicii românești nu este nou. În 2014, când Victor Ponta își încerca norocul la prezidențiale, a fost acuzat chiar de Traian Băsescu, șeful statului la acea vreme, că a făcut parte din Serviciul de Informații Externe. Fostul premier nu i-a rămas dator.
T. Băsescu: Victor Ponta trebuie să recunoască că în perioada 1997–2001 a fost ofițer acoperit al SIE.
V. Ponta: Am tot văzut și minciuni și mizerii. O să mă rog și pentru Băsescu, pentru că este extrem de tulburat și frământat și România nu trebuie să mai depindă de tulburările unei persoane.
Sebastian Ghiță
În ciuda faptului că a negat astfel de legături cu statul paralel, chiar prietenul bun, fugarul Sebastian Ghiță, l-a dat de gol pe Ponta.
De 10 ani Florian Coldea și Codruța Kovesi conduc fie Parchetul General și DNA-ul în cazul doamnei Kovesi, fie SRI-ul în cazul domnului Coldea. Îl rugam să-l ajute pe Victor Ponta să câștige președinția PSD, iar Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta.
La fel ca în cazul lui Ponta, nici despre Sebastian Ghiță, fost parlamentar PSD, membru în comisia de supraveghere a SRI, acuzat de corupție și fugit de câțiva ani în Serbia, nu au existat dovezi concrete de colaborare cu serviciile secrete.
Totuși, suspiciunile erau rezonabile. Prieteniile sale cu diverși șefi ai serviciilor de informații, afacerile uriașe din domeniul IT, inclusiv cu SRI, acuzele aduse chiar de colegii de partid, toate mergeau în direcția unei colaborări cu rețele de spioni. Mai mult, numele său apare în corespondențe atribuite unor agenți ruși.
Acest lucru a fost dezvăluit de o investigație publicată de jurnaliștii armeni de la Fact Investigation Platform, care analizează posibile legături între structuri ale Administrației Prezidențiale a Federației Ruse și rețele de propagandă active în Europa. Sub numele codat „Edward Bernays”, Ghiță ar fi avut rolul de a-și folosi postul de televiziune pentru transmiterea anumitor mesaje politice dictate de ruși. În replică, Sebastian Ghiță a scris:
„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Sorosiști. Minciunile și invențiile forțate de presa Sorosistă sunt inutile”, a transmis mogulul fugar pe pagina sa de Facebook.
Fugarul Sebastian Ghiță a reușit să-i convingă pe oficialii de la Belgrad că este persecutat politic în țara noastră și a obținut astfel azil, dar și cetățenie sârbă. Deloc întâmplător, pentru că Ghiță avea de mult relații și afaceri în țara vecină.
Compania lui, „Teamnet International”, împreună cu firma sârbească „Prointer IT Solutions and Services”, trebuiau să controleze întregul sistem informatic al statului de la sud de Dunăre. Șeful firmei sârbești care trebuia să lucreze cu Ghiță este Slobodan Kvrgici, prieten cu președintele Vučić, dar și cu alte persoane influente. El este și cel care i-a vândut nevestei președintelui Vučić un apartament în Belgrad. Tranzacția a fost una controversată și a ridicat multe semne de întrebare la acel moment. Înțelegem astfel apropierea dintre Sebastian Ghiță și Aleksandar Vučić, dar și interesele de la mijloc. Un om mufat la secretele din interiorul Serbiei nu putea fi extrădat.
Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște, Victor Ponta și-a jucat cărțile pentru a fugi, la fel ca prietenul său, în Serbia, de teama unei condamnări în România. Astfel, cu ajutorul Ministerului sârb de Interne, cu care partenerul său Ghiță avea afaceri, în 2018 Ponta a reușit să obțină cetățenia sârbă. Șapte ani mai târziu, suveranistul vopsit își încerca iar norocul la prezidențiale, după eșecul din 2014. Întrebat atunci despre promovarea sa masivă la postul lui Sebastian Ghiță, Ponta a răspuns că merge doar pentru că e invitat. Și a negat că ar avea o prietenie apropiată cu mogulul fugar, în ciuda favorurilor de care s-a bucurat din partea lui.
Mircea Abrudean
Un alt scandal privind infiltrarea serviciilor străine în politica românească îl are ca protagonist pe Mircea Abrudean, președintele Senatului și un lider controversat al PNL.
Conform presei, refuzul fostului premier Marcel Ciolacu de a-l numi secretar general al Guvernului pe Mircea Abrudean s-ar fi bazat pe informații primite de la serviciile secrete, care au dat un aviz negativ. Ciolacu a refuzat să ofere alte explicații, ceea ce a alimentat speculațiile.
Cazul este însă mai interesant decât pare la prima vedere, pentru că Mircea Abrudean deține certificat ORNISS, deci a mai fost verificat de serviciile de informații. Și nu o singură dată, ci de mai multe ori, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut, printre care și cea de șef al cancelariei fostului premier Nicolae Ciucă.
De altfel, chiar acesta a dezvăluit că Abrudean a primit acces la documente clasificate de cel mai înalt nivel. Abrudean a precizat și el, într-o emisiune, că nu l-a cunoscut pe Florian Coldea, dar când a fost întrebat dacă și-ar dori să fie directorul SRI, a oferit un răspuns nuanțat.
Trebuie să fii ipocrit să vii să spui: Domnule, nu mi-aș dori să fiu, nu știu, directorul SRI.
Întrebare: V-ar plăcea să fiți director SRI?
E complicat, nu pot să mă gândesc la așa ceva, pentru că nu se pune problema. Dacă se va pune vreodată problema, o să mă gândesc.
Sevil Shhaideh
De-a lungul timpului au existat mai multe cazuri similare cu cel al lui Abrudean care au ridicat suspiciuni. În 2016, aceleași acuzații o aveau în prim-plan pe Sevil Shhaideh, propunerea de prim-ministru a alianței PSD–ALDE.
Presa a relatat că soțul lui Shhaideh, cetățean siriano-român, ar avea poziții apropiate de dictatorul Bashar al-Assad. Klaus Iohannis, președintele României la acea vreme, nu a negat alegațiile, dar nici nu a spus clar despre ce probleme de securitate ar fi vorba. Șeful PSD de atunci, Liviu Dragnea, a cerut public serviciilor secrete să precizeze dacă există vreo chestiune de securitate legată de soțul lui Sevil Shhaideh. Ceea ce nu s-a întâmplat. Serviciile au tăcut mâlc. Însă același Liviu Dragnea susținea, în 2018, că există mai mulți ofițeri sub acoperire în partidele din România, inclusiv în propriul partid. Declarație pentru care nu a venit cu probe. „Nu înțeleg ce faptă am săvârșit. Nu recunosc.”, s-a apărat Shhaideh.
Conform dictonului „hoțul strigă hoțul”, Liviu Dragnea nu avea cum să aducă astfel de acuzații decât dacă se afla și el în cercul celor care fac parte din statul paralel. Chiar fugarul Ghiță a mărturisit că Dragnea i-a promis că, dacă va colabora cu Florian Coldea și Mirona Filipoiu, va scăpa de problemele pe care le are cu legea. De asemenea, omul de afaceri a precizat că fostul lider al social-democraților a călătorit de câteva ori în Serbia pentru a-l convinge să accepte propunerea.
Dacian Cioloș
Un alt politician care a fost acuzat că are legături cu serviciile de informații franceze, care vor să aibă control asupra României, este Dacian Cioloș. Chiar el a sugerat că ar fi avut un rol în numirea Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. În 2019, favoritul pentru funcție era francezul Jean-François Bohnert, dar acesta s-a retras sub presiuni politice, pentru a-i deschide drum candidatului din partea României.
Pe de altă parte, însă, Sebastian Ghiță îi acuza, în anul 2017, pe Laura Codruța Kovesi și pe Florian Coldea că trădează țara. Omul de afaceri spunea despre ei că ar fi lucrat pentru serviciile secrete ale unui stat partener cu România.
„Puterea lui Coldea asupra colegilor și asupra celorlalte instituții vine din relația sa de exclusivitate cu Kovesi. Amândoi sunt, de fapt, ofițeri ai unui serviciu secret străin. Un serviciu secret al unei țări partenere României, dar totuși ai unui serviciu secret străin. Acesta este motivul pentru care Coldea obliga SRI și pe colegii din SRI să o ajute pe Kovesi tot timpul, cu plagiatul, cu comisiile, cu orice, astfel încât Kovesi să rămână acolo în funcție”, a dezvăluit fugarul Sebastian Ghiță.
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