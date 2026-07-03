Cum au acaparat serviciile politica românească. Un material marca Realitatea Plus

Publicat 3 iul. 2026, 22:24 Sursă Realitatea Plus

Acuzații extrem de grave sunt formulate de PSD la adresa propunerii de premier din partea PNL–USR–UDMR. Social-democrații susțin că Siegfried Mureșan ar fi fost „propulsat de serviciile secrete” în politica românească. În replică, Mureșan a declarat, citez, „este un neadevăr și o dezinformare grosolană a PSD”. Astfel de acuzații nu sunt noi. Și Victor Ponta a lansat critici după nominalizarea liberalilor, deși chiar el a fost în centrul unor controverse similare, prin legăturile avute cu fugarul Sebastian Ghiță, cu generalul Florian Coldea și nu numai. Un material Realitatea PLUS despre presupusa intervenție a serviciilor străine în politica românească.

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