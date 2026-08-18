George Simion: Mediul de afaceri, tratat ca un dușman de Bolojan. Propunem o celulă de criză

Liderul AUR, George Simion, a acuzat, marți, Guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan că a tratat mediul de afaceri „ca pe un un dușman” și a susținut că este nevoie de măsuri urgente pentru sprijinirea antreprenorilor români. Simion a anunțat că formațiunea sa susține crearea unei „celule de criză” pentru antreprenoriat și a cerut Parlamentului să își facă datoria. "Vrem să punem umărul la salvarea antreprenorilor români. (...) Sperăm ca cei care au urechi să audă", a transmis președintele AUR.
George Simion a afirmat, ]ntr-o declarație de presă susținută la Parlament, că România trece, în momentul de față, prin mai multe crize și că, în acest context, este necesară o implicare mai mare a Parlamentului și a partidelor politice pentru protejarea capitalului autohton.
„Este important să salvăm bruma de capital românesc pe care încă o avem”, a declarat liderul AUR, acuzând fosta guvernare că a produs „pagube substanțiale” și a afectat atât companiile românești, cât și capitalul străin.
AUR propune o „celulă de criză” pentru antreprenori
Simion a făcut referire la propunerea deputatului Muhammad Murad, președintele Comisiei pentru antreprenoriat din Camera Deputaților, privind formarea unui grup de criză dedicat mediului de afaceri.
„Dacă, într-un moment în care are loc un cataclism, inundații, vedem criza de la Dunăre, vedem ce se întâmplă în energie, se creează celule de criză, comitete de urgență, considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză”, a spus liderul AUR.
El a susținut că Parlamentul trebuie să funcționeze și să adopte proiectele legislative destinate mediului antreprenorial, în condițiile în care România se confruntă cu „crize multiple”.
Simion: „Vrem să punem umărul la salvarea antreprenorilor români”
Liderul AUR a afirmat că parlamentarii formațiunii vor participa la grupurile de lucru care vizează antreprenorii și că partidul dorește să aibă o abordare constructivă.
„Noi vrem să avem o atitudine pozitivă (...) să participăm la toate grupurile de lucru care vizează antreprenorii români și alegem să fim constructivi, pozitivi, să punem umărul la salvarea antreprenorilor români”, a declarat Simion.
Acesta a dat ca exemplu o inițiativă adoptată în comisia de antreprenoriat, prin care acționarii și patronii ar fi putut direcționa o parte din profit către angajați fără impozitarea respectivei sume. Potrivit lui Simion, proiectul a fost contestat la Curtea Constituțională.
În final, liderul AUR a făcut apel la factorii politici să ia în considerare propunerile formațiunii: „Sperăm, ca de această dată, să ne audă cei care au urechi și să reușim să salvăm ce este de salvat din firmele românești”.
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