George Simion: Mediul de afaceri, tratat ca un dușman de Bolojan. Propunem o celulă de criză

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 14:14

Liderul AUR, George Simion, a acuzat, marți, Guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan că a tratat mediul de afaceri „ca pe un un dușman” și a susținut că este nevoie de măsuri urgente pentru sprijinirea antreprenorilor români. Simion a anunțat că formațiunea sa susține crearea unei „celule de criză” pentru antreprenoriat și a cerut Parlamentului să își facă datoria. "Vrem să punem umărul la salvarea antreprenorilor români. (...) Sperăm ca cei care au urechi să audă", a transmis președintele AUR.

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