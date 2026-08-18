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Politica· 1 min citire

Comitet de urgență pentru criza energetică. România are rezerve de cărbune pentru maximum 5 zile

Ședință energie/ Colaj foto AI

Ședință energie/ Colaj foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 07:28
Actualizat18 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

Un comitet de urgență se reunește astăzi pentru a analiza în detaliu situația crizei energetice din România, după oprirea Reactoarelor de la Cernavodă. Grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis, însă rezervele de cărbune nu pot acoperi lipsa energetică decât maximum 5 zile.

Premierul interimar Ilie Botoșan a convocat un comitet care se va reuni astăzi și care va analiza situația crizei energetice din țară. Întâlnirea vine la 6 zile după ce a fost oprit Reactorul 2 de la Cernavodă și la 3 săptămâni de când a fost oprit primul reactor.

Între timp, grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis și devine funcțional, însă sindicaliștii avertizează că în momentul de față și în ritmul actual, rezerva de cărbune ar fi disponibilă doar pentru 4 sau 5 zile.

Așadar, în cadrul acestui comitet de astăzi se vor analiza măsuri urgente, de asemenea situația dintre producția națională actuală și consumul de energie și, nu în ultimul rând, surse alternative pe care țara noastră ar putea să le folosească în acest timp în care centrala de la Cernavodă va rămâne închisă.

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