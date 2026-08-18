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Politica· 1 min citire
Comitet de urgență pentru criza energetică. România are rezerve de cărbune pentru maximum 5 zile
Ședință energie/ Colaj foto AI
Publicat18 aug. 2026, 07:28
Actualizat18 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Un comitet de urgență se reunește astăzi pentru a analiza în detaliu situația crizei energetice din România, după oprirea Reactoarelor de la Cernavodă. Grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis, însă rezervele de cărbune nu pot acoperi lipsa energetică decât maximum 5 zile.
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