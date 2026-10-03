S-au deschis pariurile pentru viitorul premier al României. Cine este cel mai bine cotat

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern al României au ajuns și pe Polymarket, una dintre cele mai cunoscute piețe de predicții. Până sâmbătă, 3 octombrie, volumul contractelor tranzacționate pentru întrebarea „Cine va fi următorul prim-ministru al României?” ajunsese la aproximativ 4,4 milioane de dolari.
Actualmente, contractul „Yes” pentru Alexandru Nazare era cotat la 34,9%, în timp ce Sorin Grindeanu avea 22,6%, iar Leonardo Badea 15,3%. Eugen Tomac era cotat la 8,3%.
Aceste valori nu reprezintă un sondaj de opinie și nici o estimare oficială. Ele rezultă din prețurile contractelor tranzacționate pe platformă. Piața este în continuare activă, astfel că valorile se pot modifica rapid în funcție de informațiile apărute și de evoluția negocierilor politice.
38 de nume sunt incluse în piața pentru viitorul premier
Polymarket are în acest moment contracte pentru 38 de persoane care ar putea deveni următorul prim-ministru al României. Procentele reprezintă probabilități implicite calculate pornind de la prețul contractelor „Yes”.
Lista corectă este:
Alexandru Nazare – 34,9%
Sorin Grindeanu – 22,6%
Leonardo Badea – 15,3%
Eugen Tomac – 8,3%
Dan Motreanu – 6,5%
Luca Niculescu – 6,0%
Radu Burnete – 5,7%
Ilie Bolojan – 5,0%
Cătălin Predoiu – 3,5%
Lucian Croitoru – 2,3%
Delia Velculescu – 1,9%
Șerban Matei – 1,8%
Alexandru Rogobete – 1,6%
George Simion – 1,5%
Victor Ponta – 1,3%
Călin Georgescu – 0,6%
Traian Băsescu – 0,4%
Kelemen Hunor – 0,4%
Dragoș Pîslaru – 0,3%
Siegfried Mureșan – 0,3%
Ionuț Dumitru – 0,3%
Mircea Geoană – 0,2%
Marcel Ciolacu – 0,2%
Sebastian Burduja – 0,2%
Elena Lasconi – 0,2%
Dacian Cioloș – 0,2%
Emil Boc – 0,2%
Raluca Turcan – 0,2%
Nicolae Ciucă – 0,2%
Mugur Isărescu – 0,2%
Anca Dragu – 0,2%
Lucian Isar – 0,2%
Vasile Dîncu – 0,2%
Alexandru Rafila – 0,1%
Cătălin Drulă – 0,1%
Dominic Fritz – 0,1%
Ciprian Ciucu – 0,1%
Adrian Veștea – 0,1%
Datele citate pentru 3 octombrie sunt apropiate de valorile observate pe piață cu o zi înainte, însă unele procente s-au modificat deja. Pe 2 octombrie, de exemplu, Alexandru Nazare era cotat la 34,4%, Sorin Grindeanu la 22,9%, iar Eugen Tomac la 8,1%, ceea ce ilustrează cât de rapid se pot schimba prețurile contractelor.
Procentele nu formează un sondaj care să ajungă la 100%
Un aspect important este modul în care trebuie interpretate cifrele afișate de Polymarket.
Cele 38 de procente nu trebuie adunate pentru a obține 100%. Fiecare persoană este asociată unui contract separat de tip „Yes/No”, iar prețurile sunt influențate de ordinele de cumpărare și vânzare, de lichiditatea disponibilă și de tranzacțiile efectuate pe fiecare contract.
Prin urmare, procentul afișat pentru un nume reprezintă probabilitatea implicită asociată prețului contractului „Yes” în acel moment. Nu este rezultatul unui sondaj în care alegătorii au fost întrebați pe cine ar prefera premier.
Piața se schimbă pe măsură ce avansează negocierile
Valoarea totală a contractelor tranzacționate ajunsese la aproximativ 4,4 milioane de dolari la 3 octombrie. Polymarket afișa între timp un volum rotunjit de aproximativ 4 milioane de dolari pentru piața respectivă, ceea ce reflectă actualizarea permanentă a datelor.
Evoluția prețurilor este strâns legată de informațiile care apar în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului.
Polymarket nu stabilește cine va ocupa funcția și nu reprezintă o instituție electorală sau un institut de sondare. Piața reflectă exclusiv tranzacțiile realizate de participanții săi, iar valorile se pot modifica până la închiderea pieței.
Potrivit regulilor pieței, aceasta va fi soluționată în funcție de persoana care va fi numită oficial prim-ministru și va primi votul de încredere al Parlamentului pentru formarea unui nou Guvern.