S-au deschis pariurile pentru viitorul premier al României. Cine este cel mai bine cotat

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 17:01

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern al României au ajuns și pe Polymarket, una dintre cele mai cunoscute piețe de predicții. Până sâmbătă, 3 octombrie, volumul contractelor tranzacționate pentru întrebarea „Cine va fi următorul prim-ministru al României?” ajunsese la aproximativ 4,4 milioane de dolari.

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