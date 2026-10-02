Alexandru Rogobete: ”Educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 18:43

Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a transmis vineri, după ce a participat, la Palatul Cotroceni, alături de Mirabela Grădinaru, pratenera de viață a președintelui Nicușor Dan, la lansarea unui program pentru reducerea adicțiilor în rândul tinerilor, că „educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alexandru rogobeteeducatiesanatatePSD