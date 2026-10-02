Alexandru Rogobete, deputat PSD și fost ministru al Sănătății, a transmis vineri, după ce a participat, la Palatul Cotroceni, alături de Mirabela Grădinaru, pratenera de viață a președintelui Nicușor Dan, la lansarea unui program pentru reducerea adicțiilor în rândul tinerilor, că „educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”.
Alexandru Rogobete: ”Educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”
”Astăzi, am participat, alături de Prima Doamnă a României, doamna Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare a unui program dedicat adolescenților și tinerilor.
Mă bucur cu atât mai mult cu cât acest proiect, pe care l-am început împreună cu Administrația Prezidențială și cu doamna Mirabela Grădinaru în perioada în care conduceam Ministerul Sănătății, a ajuns astăzi să fie implementat și să devină realitate.
Este un program construit pentru tineri și împreună cu ei, bazat pe comunicare, consiliere și discuții aplicate, care urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și, poate cel mai important, creșterea stării de bine”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
Fostul ministru al sănătății a menționat că ”educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”.
Alexandru Rogobete: ”Să îi învățăm pe tineri să vorbească despre problemele lor”
”Trebuie să construim un climat de încredere, echilibru și comunicare între adolescenți, părinți, profesori și comunitate. Să îi învățăm pe tineri să vorbească despre problemele lor, să ceară ajutor atunci când au nevoie și să știe că există oameni care îi ascultă.
Așa construim, în timp, o generație mai sănătoasă, mai echilibrată și mai încrezătoare”, a mai spus acesta.
Deputatul a mulțumit echipei Administrației Prezidențiale, Mirabelei Grădinaru, OMS România, care a finanțat acest program, și Asociației Zi de Bine pentru implicare și parteneriat.
”Cu răbdare, comunicare, calm și echilibru putem duce România în Luminǎ!
O să fie bine”, a conchis social-democratul.