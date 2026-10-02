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Politica· 1 min citire
Guvernul a confirmat că Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos
Ilie Bolojan (foto: profimedia)
Publicat2 oct. 2026, 11:38
Actualizat2 oct. 2026, 11:42
Premierul Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași, într-un dosar în care i-au fost solicitate precizări despre audiența acordată omului de afaceri Fănel Bogos, potrivit unei informări transmise de Guvern în urma întrebărilor jurnaliștilor.
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