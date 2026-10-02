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Politica· 1 min citire

Guvernul a confirmat că Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos

Ilie Bolojan (foto: profimedia)

Ilie Bolojan (foto: profimedia)

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Scris deDarius Stănescu
Publicat2 oct. 2026, 11:38
Actualizat2 oct. 2026, 11:42

Premierul Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași, într-un dosar în care i-au fost solicitate precizări despre audiența acordată omului de afaceri Fănel Bogos, potrivit unei informări transmise de Guvern în urma întrebărilor jurnaliștilor.

Ce a transmis Guvernul

Executivul a precizat că audierea premierului a avut loc în dosarul cu numărul 44/12/P/2024/d1 și a vizat circumstanțele în care Ilie Bolojan i-a acordat o audiență omului de afaceri Fănel Bogos.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos”, se arată în precizarea Guvernului.

Precizări despre audiența acordată

Potrivit Executivului, premierul a răspuns tuturor solicitărilor de clarificare formulate în cadrul audierii. Guvernul susține că informațiile respective au fost comunicate de Ilie Bolojan și public, atunci când a fost întrebat despre acest subiect.

„Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis Guvernul.

Informarea precizează că Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor, fără să ofere alte detalii despre obiectul dosarului sau despre eventualele acuzații investigate.

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