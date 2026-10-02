Guvernul a confirmat că Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos

Publicat 2 oct. 2026, 11:38 Actualizat 2 oct. 2026, 11:42

Premierul Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași, într-un dosar în care i-au fost solicitate precizări despre audiența acordată omului de afaceri Fănel Bogos, potrivit unei informări transmise de Guvern în urma întrebărilor jurnaliștilor.

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