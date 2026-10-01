Calculele pentru următorul guvern. Majoritatea de 247 de voturi care ar putea susține noul Executiv -SURSE

Publicat 1 oct. 2026, 16:53 Actualizat 1 oct. 2026, 17:03

O nouă majoritate parlamentară s-ar putea contura în jurul lui Sorin Grindeanu sau al unui premier tehnocrat cu un viitor Guvern format din miniștri politici. Potrivit surselor Realitatea PLUS, o astfel de formulă de guvernare ar putea beneficia de sprijinul a 127 de parlamentari PSD, la care s-ar adăuga cel puțin 25 de voturi din partea PNL, respectiv parlamentarii considerați parte a aripii anti-Bolojan.

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