Calculele pentru următorul guvern. Majoritatea de 247 de voturi care ar putea susține noul Executiv -SURSE

O nouă majoritate parlamentară s-ar putea contura în jurul lui Sorin Grindeanu sau al unui premier tehnocrat cu un viitor Guvern format din miniștri politici. Potrivit surselor Realitatea PLUS, o astfel de formulă de guvernare ar putea beneficia de sprijinul a 127 de parlamentari PSD, la care s-ar adăuga cel puțin 25 de voturi din partea PNL, respectiv parlamentarii considerați parte a aripii anti-Bolojan.
Scenariul pentru următorul Guvern - SURSE
Sursele menționate anterior spun că, în această variantă, UDMR, care are 31 de parlamentari, ar putea susține noua formulă de guvernare.
La calculul majorității s-ar adăuga alte 18 voturi din partea parlamentarilor UPR, precum și cele 17 voturi ale reprezentanților minorităților naționale.
De asemenea, formațiunea „Pace între Români” ar putea contribui cu șapte voturi, în timp ce parlamentarii neafiliați ar putea asigura alte 22 de voturi.
Astfel, această configurație ar ajunge la 247 de voturi, cu 14 voturi peste necesarul de 233 pentru învestirea Guvernului.
În acest scenariu, sursele Realitatea PLUS afirmă că noua majoritate ar putea fi formată fără voturile AUR, în condițiile în care reprezentanții partidului au anunțat că nu ar susține un Guvern condus de PSD.
Negocieri la Palatul Cotroceni, luni
Cu toate acestea, PSD nu a anunțat oficial dacă va merge la negocierile de la Palatul Cotroceni cu varianta de premier Sorin Grindeanu sau dacă va susține soluția unui premier tehnocrat, cu miniștri propuși de partidele politice.
Vă reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament, că va convoca luni partidele la consultări, urmând ca în aceeași după-amiază să nominalizeze o nouă propunere de prim-ministru.