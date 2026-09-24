Viceprimarul Sectorului 1 a dezvăluit noi abuzuri ale operatorului Romprest: „Când o companie privată ajunge să spună Primăriei ce lege se aplică, ceva nu e în regulă"

Publicat 24 sept. 2026, 18:46 Actualizat 24 sept. 2026, 18:47

Viceprimarul Sectorului 1 a prezentat joi noi exemple de comportament abuziv al operatorului Romprest, acuzând compania că „nu respectă legislația actuală și blochează aplicarea regulilor”, în ciuda solicitărilor repetate ale Consiliului General. Într-o postare pe Facebook, Iulian Hatmanu susține că Romprest a ajuns să dicteze administrației ce se poate face și ce nu.

Distribuie articolul