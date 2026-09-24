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Economie· 3 min citire

Viceprimarul Sectorului 1 a dezvăluit noi abuzuri ale operatorului Romprest: „Când o companie privată ajunge să spună Primăriei ce lege se aplică, ceva nu e în regulă"

Parc auto Romprest

Parc auto Romprest

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 18:46
Actualizat24 sept. 2026, 18:47

Viceprimarul Sectorului 1 a prezentat joi noi exemple de comportament abuziv al operatorului Romprest, acuzând compania că „nu respectă legislația actuală și blochează aplicarea regulilor”, în ciuda solicitărilor repetate ale Consiliului General. Într-o postare pe Facebook, Iulian Hatmanu susține că Romprest a ajuns să dicteze administrației ce se poate face și ce nu.

Potrivit viceprimarului Iulian Hatmanu, Romprest „nu s-a limitat la a ridica gunoiul, ci a ajuns să dicteze administrației ce se poate face și ce nu”. Acesta afirmă că operatorul „nu respectă legislația actuală, iar neconformitatea contractului este folosită ca argument pentru a bloca aplicarea regulilor actuale”.

Hatmanu: Operatorul execută legea, nu o negociază, nu o blochează și mai ales nu o înlocuiește

Romprest nu s-a limitat la a ridica gunoiul, deși pe un contract care mai degrabă nu respectă legislația actuală, ci spre nefăcutul de a-l aduce la zi, a ajuns practic să spună administrației ce se poate face și ce nu, a precizat Hatmanu.

Vezi mesajul video al viceprimarului S1.

Oficialul din primărie a operit 3 exemple de astfel de anomalii:

  1. Lipsesc indicatorii de performanță prevăzuți de legislația actuală. Când noi, administrația, am vrut să introducem un contract, dat pe 2012, răspunsul lor a fost: nu se poate, pentru că nu vrem "noi". "Noi" fiind Romprest;

  2. Nu există prețuri separate pentru colectarea fracțiilor, doar pentru acele reziduale. Chiar Romprest semnalează această anomalie în propriul contract;

  3. Colectarea este tarifată la tonă, transportul la metru cub, iar legătura dintre tonă și metru cub apare o densitate atipică, niște rate de prevederile legale.

În baza acestor argumente, Iulian Hatmanu susține că s-a ajuns la situația absurdă în care neconformitatea contractului este folosită ca argument pentru a bloca aplicarea regulilor actuale.

Operatorul execută legea, nu o negociază, nu o blochează și mai ales nu o înlocuiește. Taxa de salubritate înseamnă ruptura de acest sistem, deci înseamnă costuri la vedere, performanță măsurată și fiecare leu explicat. Pentru că în Sectorul 1, regulile trebuie făcute de autoritatea publică, în baza legii, nu de compania care emite factura. Fără Romprest se poate, a mai afirmat viceprimarul Sectorului 1.

De ce este deranjat Romprest de taxa de salubritate. Hatmanu acuză un mecanism prin care gunoiul „se înmulțește pe hârtie”

Într-o postare din 22 septembrie 2026, Iulian Hatmanul a devoalat și alte aspecte legate de Romprest și taxa de salubrizare. Potrivit acestuia, vechiul contract de salubritate cu Romprest ar fi permis majorarea facturilor prin transformarea tonelor de gunoi în metri cubi folosind un indicator de densitate avantajos pentru operator. Potrivit oficialului, tocmai eliminarea acestui mecanism, prin noua taxă de salubritate calculată după regulile ANRSC, ar explica opoziția companiei față de noul sistem. Citește detalii AICI.

O nouă lovitură pentru Romprest. Primăria Sectorului 1 i-a tăiat robinetul de bani pentru sare de deszăpezire și cere socoteală pentru iarna 2025–2026

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