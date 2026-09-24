Compania Națională a Uraniului intră în faliment. Tribunalul București a dispus dizolvarea societății

Tribunalul București a dispus intrarea în faliment a Companiei Naționale a Uraniului (CNU), societate aflată în insolvență din decembrie 2021. Instanța a decis, totodată, dizolvarea companiei, hotărârea pronunțată pe 22 septembrie 2026 fiind executorie.
Decizia a fost luată în dosarul în care Compania Națională a Uraniului a contestat cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de un creditor.
Prin hotărârea instanței, CNU intră în faliment prin procedura generală, iar dreptul de administrare al societății este ridicat.
Tribunalul București a dispus dizolvarea CNU
Soluția pronunțată de Tribunalul București prevede intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei S.C. Compania Națională a Uraniului S.A. și dizolvarea acesteia.
Instanța a dispus și sigilarea bunurilor din averea companiei, operațiune care revine lichidatorului judiciar. Gestiunea averii trebuie predată de debitor sau administratorul judiciar către lichidator în termen de maximum cinci zile de la notificarea deschiderii procedurii falimentului.
Odată cu predarea gestiunii, trebuie transmise și lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum și documentele prevăzute de legislația insolvenței.
Administratorul judiciar sau administratorul special trebuie să predea lichidatorului judiciar, în cel mult cinci zile de la intrarea în faliment, lista creditorilor și a creanțelor acestora la data intrării în faliment.
De asemenea, trebuie puse la dispoziție tabelul definitiv al creanțelor, eventualele alte tabele întocmite în cadrul procedurii, rapoartele de distribuție și lista actelor și operațiunilor realizate după deschiderea procedurii.
Ce termene a stabilit instanța
Tribunalul București a stabilit și calendarul următoarelor etape ale procedurii de faliment.
Termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, în vederea întocmirii tabelului suplimentar, este 3 noiembrie 2026.
Verificarea creanțelor și întocmirea și publicarea tabelului suplimentar trebuie realizate până la 2 decembrie 2026.
Contestațiile pot fi depuse în termen de șapte zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Tabelul definitiv consolidat trebuie întocmit până la 29 decembrie 2026.
Pentru continuarea procedurii, Tribunalul București a stabilit termenul de 26 ianuarie 2027, ora 09.00.
Hotărârea este executorie, însă poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Apelul trebuie depus la Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă.
Cine va administra falimentul Companiei Naționale a Uraniului
Instanța a numit în calitate de lichidator judiciar consorțiul format din Expert Insolvență S.P.R.L. Filiala București și Aktiv-Lex Insolvență S.P.R.L.
Lichidatorul va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Acesta trebuie să notifice creditorii, compania și oficiul registrului unde este înmatriculată societatea cu privire la intrarea în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea CNU.
De asemenea, lichidatorul trebuie să depună lunar la dosar raportul prevăzut de lege.
CNU este în insolvență din decembrie 2021
Compania Națională a Uraniului se află în procedura insolvenței din 14 decembrie 2021. În această perioadă, activitatea societății a fost orientată către îndeplinirea obligațiilor privind protecția mediului, securitatea nucleară și respectarea angajamentelor asumate de România în baza Tratatului EURATOM.
Compania a intrat în procedura generală a insolvenței în urma unei cereri formulate de Tinmar Energy.
În decembrie 2022, Societatea Națională Nuclearelectrica și Compania Națională a Uraniului, aflată în insolvență, au finalizat tranzacția referitoare la o parte dintre activele aferente fluxului tehnologic al liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Uzina E a Sucursalei Feldioara a CNU.
Planul de reorganizare a fost respins
În 2025, planul de reorganizare propus de administratorul special a fost respins de adunarea creditorilor. Respingerea planului a creat condițiile legale pentru trecerea companiei în procedura falimentului.
În toamna anului 2025, instanța a respins și contestațiile formulate de sindicat împotriva deciziei adunării creditorilor prin care planul de reorganizare fusese respins.
În paralel, pentru perioada 2026–2027 a fost aprobat Planul de disponibilizare al CNU. Acesta prevede concedierea colectivă a 109 salariați, în trei etape succesive, programate între martie și octombrie 2026.
Din informațiile prezentate de presa de specialitate, în prezent mai sunt aproximativ 30 de angajați la Compania Națională a Uraniului, care urmează să fie disponibilizați în perioada următoare.
Statul a alocat 3,23 milioane de lei pentru veniturile de completare
Pe 23 iulie, Cabinetul interimar Bolojan a adoptat o hotărâre de Guvern destinată sprijinirii angajaților disponibilizați de la Compania Națională a Uraniului, aflată în insolvență.
Actul normativ a fost necesar pentru ca persoanele disponibilizate să poată primi ajutor de șomaj și, în cazul celor eligibile, venit de completare până la pensionare.
Mai exact, Guvernul a aprobat alocarea a 3,23 milioane de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj aferent anului 2026. Banii sunt destinați plății venitului lunar de completare acordat persoanelor disponibilizate colectiv de la CNU, în condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 238/2021.
CNU a ajuns la o cifră de afaceri de sub un milion de lei
Compania Națională a Uraniului S.A. a fost înființată în 1997, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare – București.
Societatea este o companie pe acțiuni aflată în portofoliul Ministerului Energiei și este deținută integral de statul român.
Datele agregate de termene.ro arată o scădere puternică a cifrei de afaceri în ultimii ani. În 2025, CNU a raportat o cifră de afaceri de 897.290 de lei și un profit de 0 lei.
Față de anul anterior, cifra de afaceri a scăzut cu 33,91%. Numărul angajaților în 2025 era de 109, potrivit datelor menționate.
Evoluția cifrei de afaceri și a profitului CNU
2018: cifră de afaceri de 29.772.517 lei și profit de 3.823.846 lei
2019: cifră de afaceri de 54.981.564 lei și profit de 0 lei
2020: cifră de afaceri de 63.644.151 lei și profit de 0 lei
2021: cifră de afaceri de 20.810.223 lei și profit de 0 lei
2022: cifră de afaceri de 79.609.621 lei și profit de 24.788.149 lei
2023: cifră de afaceri de 9.580.314 lei și profit de 0 lei
2024: cifră de afaceri de 1.357.644 lei și profit de 0 lei
2025: cifră de afaceri de 897.290 lei și profit de 0 lei