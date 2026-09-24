România își apără ratingul în fața S&P. Nazare: „Execuția bugetară și consolidarea fiscală sunt principalele argumente”

Alexandru Nazare spune că România a prezentat S&P rezultatele consolidării fiscale și avertizează că menținerea ratingului de investiții depinde de continuitatea măsurilor bugetare.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 24 septembrie, o nouă rundă de discuții cu experții S&P, în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Potrivit ministrului, execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale sunt principalele argumente prezentate agenției pentru menținerea ratingului de investiții. Decizia S&P este așteptată pe 2 octombrie.
Ce a prezentat România agenției S&P
Nazare a precizat că echipa Ministerului Finanțelor le-a prezentat experților S&P evoluția finanțelor publice, rezultatele ajustării fiscale și perspectivele pentru perioada următoare. Ministrul susține că reducerea deficitului începe să se reflecte și în structura bugetului, în condițiile în care autoritățile urmăresc să țină cheltuielile sub control fără să afecteze investițiile finanțate din fonduri europene.
„Principalul nostru argument rămâne execuția bugetară”, a transmis Nazare. El afirmă că rezultatele din ultimele luni susțin atingerea țintelor asumate pentru acest an, dar a recunoscut că în discuții au fost abordate și incertitudinile politice, presiunile externe și creșterea costurilor de finanțare.
Nazare avertizează împotriva relaxării fiscale
Ministrul a insistat că progresele recente nu trebuie urmate de o relaxare prematură a politicii fiscale. „Un rating de investiții nu se apără prin declarații, ci prin execuție, predictibilitate și continuitatea deciziilor fiscale”, a afirmat acesta.
Pentru perioada următoare, Nazare consideră esențiale continuarea reducerii deficitului, pregătirea unui buget credibil pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide și protejarea investițiilor și a fondurilor europene. Menținerea ratingului de investiții este importantă, a explicat el, pentru condițiile în care statul se împrumută și pentru încrederea investitorilor.
În prezent, România are la S&P ratingul BBB-, cu perspectivă negativă. BBB- este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor; o retrogradare sub acest nivel ar plasa ratingul în categoria speculativă. Rezultatul evaluării nu a fost încă anunțat.