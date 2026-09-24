Se schimbă regulile pentru alocația de plasament. Plata poate continua după 18 ani, fără întrerupere, doar în anumite condiții

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 14:48

Se schimbă regulile pentru alocația de plasament și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție specială. Noile prevederi permit continuarea sprijinului financiar după împlinirea vârstei de 18 ani pentru cei care studiază sau au un loc de muncă, iar în anumite situații tinerii vor putea solicita și plata retroactivă a drepturilor bănești.

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