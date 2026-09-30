Cum vede UDMR viitorul Guvern: premier din afara partidelor și miniștri cu experiență

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 23:43

Liderul UDMR Kelemen Hunor propune ca viitorul Guvern să fie format din funcționari cu experiență în administrația centrală, argumentând că persoanele care cunosc deja mecanismele Executivului ar putea asigura continuitatea activității guvernamentale.

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