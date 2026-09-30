Cum vede UDMR viitorul Guvern: premier din afara partidelor și miniștri cu experiență

Liderul UDMR Kelemen Hunor propune ca viitorul Guvern să fie format din funcționari cu experiență în administrația centrală, argumentând că persoanele care cunosc deja mecanismele Executivului ar putea asigura continuitatea activității guvernamentale.
Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la un post TV, că nu crede că PNL și USR vor vota un guvern condus de PSD, după ce social-democrații nu au votat Guvernul Mureșan. Liderul UDMR a explicat ce soluții ar putea avea președintele Nicușor Dan la următoarele consultări de la Palatul Cotroceni.
„Tot timpul trebuie să existe o soluție. Eu nu cred că toate porțile sunt închise. Sigur, după discursurile de azi, după declarațiile contondente din ultima perioadă, e puțin probabil să voteze PNL și USR un guvern condus de Sorin Grindeanu sau de cineva din PSD, în jurul PSD-ului. Sigur, asta depinde de președintele Dan ce nominalizare va face, dar aici nu prea văd spațiul de manevră și fără AUR nu există majoritate. Noi nu putem vota într-o combinație cu AUR și cu S.O.S., asta excludem, deci trebuie să căutăm o altă variantă”, a declarat Hunor.
Ce propune UDMR pentru viitorul Guvern
Președintele UDMR susține că o variantă pentru formarea unei majorități parlamentare ar fi desemnarea unui premier care să fie acceptat de partidele aflate în discuție, dar care să nu provină din rândul formațiunilor politice.
„Un premier acceptabil pentru toată lumea, nu din partidele politice, un premier acceptabil pentru Grindeanu, pentru Bolojan, pentru noi, dar unul care știe să facă cuplarea guvernului cu parlamentul și după aceea fiecare să vină cu propunere de oameni de specialitate care nu au fost implicați în politică. Deci nu oameni politici din prima linie, ca să spun așa, oameni din ministere, oameni din jurul ministerelor din economie, oameni care își asumă acest rol și această responsabilitate”, a explicat președintele UDMR.
Potrivit liderului formațiunii maghiare, această formulă ar putea permite formarea mai rapidă a unei majorități în Parlament.