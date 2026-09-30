Crin Antonescu, atac frontal”: USR-ul este un partid de tip bolșevic”. Pe cine vede premier după căderea Guvernului Mureșan

Publicat 30 sept. 2026, 21:37 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a comentat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, perioada de instabilitate politică prin care trece România. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat desemnarea lui Mureșan, modul în care s-a desfășurat procedura și rolul pe care îl atribuie formațiunilor politice implicate în negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

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