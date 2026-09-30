Crin Antonescu, atac frontal”: USR-ul este un partid de tip bolșevic”. Pe cine vede premier după căderea Guvernului Mureșan
Crin Antonescu, atac frontal”: USR-ul este un partid de tip bolșevic”.
Crin Antonescu a comentat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, perioada de instabilitate politică prin care trece România. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat desemnarea lui Mureșan, modul în care s-a desfășurat procedura și rolul pe care îl atribuie formațiunilor politice implicate în negocierile pentru formarea unui nou Executiv.
Antonescu a vorbit și despre variantele pe care le vede pentru următoarea desemnare de premier. El a susținut, totodată, că viitorul guvern ar trebui să funcționeze fără USR și a explicat motivele pentru care consideră că o asemenea formulă ar putea fi constituită.
Crin Antonescu, despre perioada de instabilitate politică
Crin Antonescu a spus că respingerea Guvernului Mureșan încheie un episod pe care l-a caracterizat drept o „mascaradă” și a remarcat că România a mai pierdut aproape două săptămâni fără un guvern deplin în puteri.
„Întâi și întâi, slavă Domnului că au trecut și zilele astea și s-a terminat și mascarada asta. Am mai adăugat încă 10-12 zile la cele patru luni de acum. Ne trebuie un guvern și nu-l avem, guvern deplin în puteri.
După părerea mea, una este ce a vrut sau n-a vrut domnul Siegfried Mureșan, contează mai puțin, dar eu am împăcarea sufletească că dânsul s-a simțit bine, să știți. Nu cu numărul de voturi de astăzi, dar în toate aceste zile în care a fost băgat în seamă, a părut să fie, fie și pentru câteva zile, steaua haștagismului și eroul așa-zișilor reformatori din România, omul s-a simțit bine. Era și evident că se simte bine. Asta e, tot ce e frumos durează puțin.”
Antonescu spune că desemnarea lui Mureșan a avut un caracter propagandistic
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întrebat și despre motivele pentru care Siegfried Mureșan a fost desemnat și a ajuns să ducă procedura până la votul din Parlament. Antonescu a legat această decizie de ceea ce el a numit o operațiune cu caracter propagandistic.
„De ce el a fost împins sau lăsat să se ducă până la capăt? Cred că această operațiune, cu caracter propagandistic, ca mai toate operațiunile lor, că ei altceva în țara asta n-au făcut, nici acum, nici altădată. Dar propagandă și campanie, în permanență campanie, da.
După cum vedeți deja, a început lamentația „extraordinar, ce guvern am fi avut, ce prim-ministru am fi avut, luceafărul Europei, ce om minunat, uite bandiții ăștia de pesediști, de suveraniști, de toate scursurile societății ne-au împiedicat din nou să facem o treabă extraordinară”. Și sigur domnul Bolojan speră să acumuleze puncte consolidându-și poziția de lider al acestui USR lăbărțat.”
Ce a spus despre PNL și Ilie Bolojan
Antonescu a vorbit despre raporturile dintre PNL și USR și a susținut că liberalii au ajuns să fie o extensie a formațiunii conduse de Dominic Fritz. El l-a indicat pe Ilie Bolojan drept noul lider al acestei construcții politice, în formularea folosită de el.
„Pentru că PNL, până la proba contrarie, cu excepția câtorva voci, cu atât mai demne de a fi salutate, dar foarte puține, PNL nu mai există. PNL este o extindere a USR-ului, în schimb USR-ul, USR-ul ăsta mare lăbărțat, are un nou lider, și anume domnul Bolojan.”
Criticile lui Antonescu la adresa desemnării lui Siegfried Mureșan
Crin Antonescu a revenit la decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. El a precizat că s-a numărat printre cei care au criticat această decizie și a explicat motivele invocate.
„Acum probabil va începe o discuție, din punctul lor de vedere, despre cârdășia dintre Nicușor Dan și Grindeanu și PSD și așa mai departe. Eu însă am fost printre cei care nu am văzut cu ochi buni și l-am criticat pe președintele Nicușor Dan pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan. Unu la mână, că așa cum am mai spus, e o desemnare rușinoasă. Un asemenea personaj e prim-ministru al României și nici în glumă nu ar trebui să și-o permită.”
Antonescu a spus că, indiferent dacă desemnarea a reprezentat sau nu o mutare tactică din partea președintelui, efectele acesteia au fost resimțite de populație și de economie.
„Doi, chiar dacă domnul Nicușor Dan a făcut o mutare tactică, o fi făcut, el a făcut-o până la urmă tot pe spinarea unei Românii, România nepolitică, România fără funcții, România economiei, România salariaților, România pensionarilor, România întreprinzătorilor, adică România tuturor celor care așteaptă un guvern care are de luat măsuri de la rectificarea bugetară până la planul de investiții și până la bugetul pentru anul următor.”
Comparația cu Agamiță Dandanache
După respingerea Guvernului Mureșan, Crin Antonescu a făcut și o comparație cu personajul Agamiță Dandanache din „O scrisoare pierdută”, referindu-se la Siegfried Mureșan și la discursul susținut de acesta.
„Așa că a trecut acest episod, sigur se pot discuta multe. Râdeam astăzi zicând că am văzut în Siegfried Mureșan un Agamiță Dandanache tânăr și sprinten, că altfel era foarte iute din punct de vedere fizic. Mă uit și eu așa la comentariile propagandei, mă uit unde am ajuns, adică ceea ce s-a numit chipurile program de guvernare, inclusiv discursul de astăzi al domnului Siegfried Mureșan, o compunere mediocră, pionerească, salutată ca un mare discurs, care ar trebui prezentat Europei ca să vadă cine sunt adevărații români reformatori. Penibilitățile astea toate, nu are niciun rost să le mai discutăm.”
Antonescu a spus că, după respingerea Guvernului, atenția se mută asupra următoarei decizii a președintelui Nicușor Dan și a viitoarei desemnări pentru funcția de premier.
„Să vedem ce ne mai rezervă viitorul și ce ne rezervă domnul Nicușor Dan, deocamdată înțeleg că a anunțat că doar e miercuri astăzi, să nu ne grăbim, pe luni, dar e deja un pas înainte, adică eu în termen apropiat, că pe luni desemnează încă un posibil premier.”
Ce variantă vede Antonescu pentru funcția de premier
Întrebat ce ar putea urma după respingerea Guvernului Mureșan, Crin Antonescu a indicat două variante. Una dintre acestea este desemnarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, iar cealaltă este nominalizarea lui Nazare.
„Cred că logic ar fi ori să îl desemneze în virtutea aritmeticii parlamentare pe Grindeanu, ori ceea ce am spus de acum două luni jumate, să-l pună pe Nazare, care are șansa să facă un guvern dacă AUR nu vrea să intre. Cred că se poate face un guvern.”
Condiția pe care Antonescu o vede pentru viitorul guvern
Crin Antonescu a insistat apoi asupra ideii că viitorul Executiv trebuie să fie unul care să poată funcționa efectiv, indiferent de persoana desemnată să îl conducă. El a precizat că aceasta este poziția sa și că nu știe dacă este și poziția președintelui Nicușor Dan.
„În orice caz, din punctul meu de vedere, nu știu dacă ăsta e și punctul de vedere al domnului Nicușor Dan, nu cred, dar din punctul meu de vedere e o condiție foarte importantă pentru viitorul guvern, indiferent cine-l conduce, ca acel guvern să poată funcționa.”
Antonescu susține că USR nu ar trebui să facă parte din viitorul guvern
Antonescu a spus că USR nu ar trebui să participe la viitorul guvern. El a folosit și o caracterizare politică dură la adresa formațiunii, pe care a explicat-o prin raportare la modul în care vede posibilitatea formării unor guverne de coaliție.
„Nu mai are ce să caute USR-ul în acel guvern. Și când spun USR-ul, spun asta pentru că niciodată, nicăieri, nu s-a putut face guvern de coaliție cu bolșevicii sau cu partide de tip bolșevic. USR-ul este un partid de tip bolșevic. L-ați văzut și pe micuțul Siegfried, care chit că nu e în USR, e din aceeași mamă. L-ați văzut cum a amenințat cu manifestații de stradă dacă cumva nu este votat.”
Critica adusă participării USR la guvernare
Antonescu a susținut că o formulă guvernamentală fără USR ar putea exista și a apreciat că participarea formațiunii la guvernare a reprezentat o eroare din partea PSD. El a invocat, în același timp, posibilitatea unei schimbări de poziționare în interiorul PNL.
„Deci cu ei nu se poate. N-a putut să facă nici PNL-ul singur guvern cu USR-ul și nu se va putea. A fost o eroare majoră, după părerea mea, a PSD-ului că a acceptat intrarea USR-ului. Aveau o majoritate fără și pot avea și acum majoritate fără USR, cu condiția, sigur, ca în Partidul Național Liberal totuși un număr suficient de important de parlamentari să-i spună domnului Bolojan fie să-și facă bagajele, să se ducă la USR unde e locul, fie că ei își aleg un alt drum și că intră și susțin și poate chiar participă la un guvern fără USR”
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