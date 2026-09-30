Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Luis Lazarus, către Siegfried Mureșan: ”Nici europarlamentar nu vei mai fi din 2029”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 sept. 2026, 21:15
SursăRealitatea PLUS

Luis Lazarus, președintele partidului Dreptate și Frăție, a reacționat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament. Europarlamentarul i-a transmis lui Siegfried Mureșan că îl așteaptă înapoi la Bruxelles, susținând că acesta nu va mai obține un nou mandat în Parlamentul European.

Luis Lazarus: ”Nici europarlamentar nu vei mai fi din 2029”

”Ascultă-mă pe mine, îți transmit un mesaj clar acum. Nici europarlamentar nu vei mai fi din 2029. Dar nu ne facem griji, că toți roboții ăștia, toate marionetele bruxelleze, tot teatrul de păpuși european găsește soluții”, a declarat Luis Lazarus.

Luis Lazarus: ”Te aștept aici să avem discuții în Parlamentul European”

Europarlamentarul a subliniat că atunci ”când sclavii lor nu mai sunt aleși, imediat le dau funcții în sistem ca să poată lucra în continuare pentru ceilalți”.

”Așa că hai, tai-o la Bruxelles, te aștept aici să avem discuții în Parlamentul European și lasă tu România, că n-ai avut tu niciodată treabă cu România. Hai, la revedere și tunde-o!”, a mai spus Lazarus.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe