Luis Lazarus, către Siegfried Mureșan: ”Nici europarlamentar nu vei mai fi din 2029”

Publicat 30 sept. 2026, 21:15 Sursă Realitatea PLUS

Luis Lazarus, președintele partidului Dreptate și Frăție, a reacționat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament. Europarlamentarul i-a transmis lui Siegfried Mureșan că îl așteaptă înapoi la Bruxelles, susținând că acesta nu va mai obține un nou mandat în Parlamentul European.

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