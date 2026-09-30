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Politica· 1 min citire
Luis Lazarus, către Siegfried Mureșan: ”Nici europarlamentar nu vei mai fi din 2029”
FOTO: Arhivă
Publicat30 sept. 2026, 21:15
SursăRealitatea PLUS
Luis Lazarus, președintele partidului Dreptate și Frăție, a reacționat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament. Europarlamentarul i-a transmis lui Siegfried Mureșan că îl așteaptă înapoi la Bruxelles, susținând că acesta nu va mai obține un nou mandat în Parlamentul European.
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