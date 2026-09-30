Ion Cristoiu, despre jocul politic de după vot. Cine a câștigat de fapt din căderea Guvernului Mureșan
Ion Cristoiu
După votul din Parlament care a dus la respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, analistul politic Ion Cristoiu a explicat, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, cine ar fi avut de câștigat de pe urma acestui episod și ce efecte politice consideră că produce situația.
Cristoiu susține că rezultatul nu poate fi privit prin prisma unui singur câștigător, întrucât, în opinia sa, mai mulți actori politici și-au atins obiectivele. Printre aceștia îi enumeră pe președinte, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, AUR și, în mod special, Siegfried Mureșan.
Președintele și pasul către alegeri anticipate
Analistul politic consideră că președintele a avut mai multe motive pentru care rezultatul votului i-ar fi fost favorabil. Unul dintre acestea ar fi legat de electoratul său, iar un altul de îndeplinirea unei condiții constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate.
„Toți câștigă. Președintele, președintele câștigă pentru mai multe motive. Unu, a rezolvat o problemă cu electoratul tefelist, a zis: ”le-am dat, am dat chiar un Siegfried Mureșan”, deși el în niciun moment n-a crezut că o să treacă. A îndeplinit cea de-a doua condiție, încă o dată foarte important, s-a îndeplinit a doua condiție pusă de Constituție pentru alegeri anticipate și anume să cadă cel puțin două guverne. Deci la următorul guvern, atunci va apărea șantajul cu anticipatele.
Era greu să forțezi acum să șantajezi. N-avea interesul. Adică pe când acum avem două, da? Deci, ce vă povesteam. Când s-au împlinit 60 de zile, a luat pistolul, când astăzi are deja glontele pe țevă. Poate să zică orice, la tâmpla clasei politice, adică a parlamentului. Deci el și-a îndeplinit misiunea din acest punct de vedere și mult mai important, pe primul loc, a mai făcut un pas către distrugerea partidelor din România.
Așa cum e el, așa are așa un scop al lui. El nu are partid. Și atunci observați că o temă a lui, nefirească, este faptul cum partidele nu țin cont de interesul național. E o retorică de om care are ceva cu partidele.”
Ilie Bolojan ar fi scăpat de Siegfried Mureșan
În analiza sa, Ion Cristoiu susține că și Ilie Bolojan ar fi avut un motiv să considere favorabil rezultatul votului, întrucât respingerea Guvernului Mureșan a înlăturat posibilitatea ca acesta să ajungă premier și să dobândească o poziție de forță în PNL.
„Bun, după asta, Ilie Bolojan a scăpat de Sigfried Mureșan, normal. Adică s-a încercat și această variantă și rămâne în continuare.”
Sorin Grindeanu și AUR, printre cei care au câștigat
Cristoiu îi include în aceeași categorie și pe Sorin Grindeanu și AUR. Potrivit analistului, Grindeanu ar fi scăpat astfel de posibilitatea de a fi înlocuit de Siegfried Mureșan, în timp ce AUR și-ar fi păstrat poziționarea pe care a avut-o în acest context politic.
„Sorin Grindeanu a scăpat de posibilitatea de a fi el în locul lui Siegfried Mureșan. AUR a jucat în continuare în locul pe care l-a avut. Toți au avut de câștigat.”
Siegfried Mureșan, câștigătorul vizibilității
În opinia lui Ion Cristoiu, cel mai mare câștig ar fi fost însă al lui Siegfried Mureșan. Analistul politic susține că desemnarea pentru funcția de premier i-a oferit o expunere publică pe care nu ar fi avut-o în mod obișnuit, inclusiv prin numeroase interviuri.
„Siegfried Mureșan a câștigat cel mai mult, pentru că o persoană despre care nici eu, care sunt vis-a-vis de PMP, nu știam, Siegfried Mureșan nu spunea nimic, a avut 16 interviuri pe gratis. A avut o mega vizibilitate. 16 interviuri. Pe Siegfried Mureșan nu-l chema la interviu nici dacă plătea. Și-a făcut vizibilitate, acum se poate întoarce acolo la consiliu.”
Cristoiu susține că toți știau că Guvernul va cădea
Ion Cristoiu afirmă că rezultatul votului era cunoscut de principalii actori politici încă dinaintea desemnării lui Siegfried Mureșan. Cristoiu susține că întreaga procedură a fost una formală, în care fiecare parte ar fi jucat rolul unui proces real de formare a Guvernului.
„Știa că nu iese. Ce dracu, suntem oameni normali? V-am zis de miercuri. Toți, până și poporul român, președintele, Siegfried Mureșan, PNL, USR, Grindeanu, AUR, toți știau că numirea asta e de ochii lumii.
Era foarte important următorul lucru: în martie 2020, domnul Klaus Iohannis a încercat să provoace alegeri anticipate, după ce a căzut Orban. Și Curtea Constituțională a dat o decizie în care a tras atenția: desemnarea unui premier nu trebuie făcută de ochii lumii. Deci în această perioadă s-a jucat perfect, fără fisură. Deci s-a jucat teatru că e pe bune. Gândiți-vă că putea să dea mandatul, da? Dar toată lumea a jucat în așa fel încât nici zece Curți Constituționale nu poate să spună că ei n-au jucat pe bune. Deci a fost un teatru extraordinar, adică chiar de Teatru Național, bine făcut.”
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