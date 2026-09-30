Ion Cristoiu, despre jocul politic de după vot. Cine a câștigat de fapt din căderea Guvernului Mureșan

Publicat 30 sept. 2026, 17:49 Sursă Realitatea PLUS

După votul din Parlament care a dus la respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, analistul politic Ion Cristoiu a explicat, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, cine ar fi avut de câștigat de pe urma acestui episod și ce efecte politice consideră că produce situația.

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