Primarul din vestul României care și-a pierdut astăzi cel de-al doilea mandat prin demitere: „Sunt mari șanse ca și în 2028 să câștig”

Adrian Torma nu mai este primarul orașului Moldova Nouă începând de miercuri, 30 septembrie, după încetarea de drept a mandatului, în contextul unui conflict de interese constatat de instanță și al modificărilor legislative recente. Fostul edil spune că ia în calcul o nouă candidatură la alegerile locale din 2028.
De ce a încetat mandatul lui Adrian Torma
Încetarea mandatului vine după un litigiu privind un conflict de interese administrativ. În 2025, Adrian Torma a fost sancționat cu reducerea indemnizației cu 10%, pentru o perioadă de șase luni, fără să își piardă atunci funcția de primar.
Modificările legislative adoptate ulterior au schimbat însă situația. Noile prevederi privind integritatea au dus la încetarea de drept a mandatului său, potrivit Vox Radar.
Scrutinul din 2020, anulat după contestații
Adrian Torma s-a mai confruntat cu probleme juridice după alegerile locale din 2020. Victoria sa a fost contestată din cauza unei erori de formă, legată de lipsa unei semnături.
Deși a obținut inițial o soluție favorabilă la instanța din Timișoara, o decizie ulterioară a Înaltei Curți de Casație și Justiție a dus la anularea scrutinului. Au fost organizate noi alegeri, la care Torma nu a mai putut candida. Acesta a revenit la conducerea Primăriei Moldova Nouă după alegerile locale din 2024.
Torma ia în calcul alegerile din 2028
Fostul primar afirmă că a solicitat reducerea perioadei în care îi este interzis să candideze. Potrivit declarațiilor sale, noua legislație permite diminuarea acestei perioade cu până la 30%. Dacă solicitarea va fi admisă, restricția s-ar putea încheia în vara anului 2027.
Adrian Torma susține că rămâne legat de administrația locală și consideră că ar putea obține un nou mandat la alegerile din 2028.
„Vom vedea atunci. Eu mă simt conectat la Primăria Moldova Nouă. M-au votat în 2016, în 2020 au înțeles că a fost o nedreptate și în 2024 m-au mai votat încă o dată. Contextul îmi spune că sunt mari șanse ca și în 2028 să pot să câștig încă un mandat de primar. Mie îmi place acest job, îl fac cu pasiune”, a declarat fostul edil.