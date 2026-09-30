Primarul din vestul României care și-a pierdut astăzi cel de-al doilea mandat prin demitere: „Sunt mari șanse ca și în 2028 să câștig”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 15:15

Adrian Torma nu mai este primarul orașului Moldova Nouă începând de miercuri, 30 septembrie, după încetarea de drept a mandatului, în contextul unui conflict de interese constatat de instanță și al modificărilor legislative recente. Fostul edil spune că ia în calcul o nouă candidatură la alegerile locale din 2028.

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