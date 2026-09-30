Votul la alegerile locale, condiționat de reședința de peste un an. Proiect adoptat de Senat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 14:30

Cetățenii care își stabilesc reședința într-o altă localitate ar putea vota acolo la alegerile locale doar dacă au reședința de mai mult de un an înaintea scrutinului, față de șase luni în prezent. Senatul a adoptat miercuri, 30 septembrie, un proiect care prevede această modificare, deși comisiile de specialitate au dat un raport de respingere. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, forul decizional.

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