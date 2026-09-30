Votul la alegerile locale, condiționat de reședința de peste un an. Proiect adoptat de Senat

Cetățenii care își stabilesc reședința într-o altă localitate ar putea vota acolo la alegerile locale doar dacă au reședința de mai mult de un an înaintea scrutinului, față de șase luni în prezent. Senatul a adoptat miercuri, 30 septembrie, un proiect care prevede această modificare, deși comisiile de specialitate au dat un raport de respingere. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, forul decizional.
Ce se schimbă pentru alegători
Proiectul dublează perioada necesară pentru ca alegătorii să poată solicita înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru alegerile locale: de la șase luni la mai mult de un an înaintea datei scrutinului.
Potrivit propunerii adoptate de senatori, cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc această condiție pot solicita primarului înscrierea în Registrul electoral pe baza actului de identitate. Cererea trebuie depusă cel târziu cu 45 de zile înaintea alegerilor.
Modificarea vizează votul în localitatea în care alegătorul are reședința, atunci când aceasta este diferită de localitatea de domiciliu.
Unde vor vota cei mutați recent
Cetățenii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de un an înaintea scrutinului vor putea vota doar în localitatea în care au domiciliul, potrivit proiectului.
Această regulă se aplică, după caz, comunei, orașului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului în care se află domiciliul alegătorului.
În prezent, termenul prevăzut pentru reședință este de șase luni. Propunerea adoptată de Senat îl extinde la un an.
Camera Deputaților decide forma finală
Proiectul modifică Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, act normativ care cuprinde și modificări ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
Deși propunerea a primit un raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, senatorii au votat pentru adoptarea acesteia.
Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților este decizională. Prin urmare, votul din Senat nu înseamnă că noile condiții se aplică deja.