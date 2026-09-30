Adrian Câciu, atac înainte de votul pentru Guvernul Mureșan: „MiniBolojan pică cu zgomot!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 10:18

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat PSD, lansează un atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, chiar în ziua în care Cabinetul propus de acesta merge în Parlament. Social-democratul spune că Guvernul nu va primi voturile necesare și îl prezintă pe Mureșan drept continuatorul lui Ilie Bolojan. Mesajul vine înaintea votului de învestitură, programat miercuri, 30 septembrie. Câciu folosește un ton ironic și susține că Executivul Mureșan va fi respins.

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