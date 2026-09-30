Adrian Câciu, atac înainte de votul pentru Guvernul Mureșan: „MiniBolojan pică cu zgomot!”

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și deputat PSD, lansează un atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, chiar în ziua în care Cabinetul propus de acesta merge în Parlament. Social-democratul spune că Guvernul nu va primi voturile necesare și îl prezintă pe Mureșan drept continuatorul lui Ilie Bolojan. Mesajul vine înaintea votului de învestitură, programat miercuri, 30 septembrie. Câciu folosește un ton ironic și susține că Executivul Mureșan va fi respins.
Câciu: „Guvernul Bolojan nu va trece astăzi”
„Nu vă fie frică, Mussolini pică! Guvernul Bolojan nu va trece astazi!!! Am zis Bolojan? Da, nu am greșit!”, a scris Adrian Câciu. Fostul ministru susține că Siegfried Mureșan nu reprezintă, în opinia sa, o schimbare față de fostul premier. El îl numește pe acesta „Bolojan Second-Hand” și „MiniBolojan”.
„Faptul că, în loc de Bolojan în persoană, avem o marionetă, un Bolojan Second-Hand sau MiniBolojan (numiti-l cum vreti) aka Vasile nu este o întamplare este doar o continuare a acestui GIO”, a scris Câciu. Social-democratul merge mai departe cu ironiile și spune că Mureșan „intră, de azi, în Saturn Retrograd”. „Adică pică cu zgomot!”, continuă fostul ministru. Mesajul se încheie în același registru: „Aduceți batiste. O sa fie cu lacrimi!”
Guvernul Mureșan, în fața Parlamentului
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan este supus miercuri votului deputaților și senatorilor, după audierile miniștrilor desemnați. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. PSD a anunțat anterior că nu susține Executivul, iar Mureșan a purtat în ultimele zile discuții pentru a strânge sprijinul necesar. Mesajul lui Adrian Câciu apare cu doar câteva ore înainte ca votul să arate dacă premierul desemnat reușește să formeze noul Guvern.
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