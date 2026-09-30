Rogobete atacă PNL și USR după anunțul privind CCR: „Este bună doar când sperați să vă dați dreptate?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 08:48

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îi acuză pe liberali și pe cei de la USR că își schimbă poziția față de Curtea Constituțională în funcție de interesul politic. Reacția sa vine după ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că partidul analizează posibilitatea unei sesizări la CCR, dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan este respins în Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă ulterior alegeri anticipate.

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