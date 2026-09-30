Rogobete atacă PNL și USR după anunțul privind CCR: „Este bună doar când sperați să vă dați dreptate?”

Fostul ministru PSD al Sănătății Alexandru Rogobete îi acuză pe liberali și pe cei de la USR că își schimbă poziția față de Curtea Constituțională în funcție de interesul politic. Reacția sa vine după ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat că partidul analizează posibilitatea unei sesizări la CCR, dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan este respins în Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă ulterior alegeri anticipate.
Rogobete readuce în discuție criticile la adresa CCR
Alexandru Rogobete a legat actuala poziție a liberalilor de criticile formulate anterior la adresa Curții Constituționale, după decizia care a vizat prevederea referitoare și la liderul USR Dominic Fritz. Fostul ministru susține că PNL și USR privesc diferit instituția în funcție de deciziile pe care aceasta le ia.
„Când CCR a declarat constituțională prevederea care îl vizează și pe Dominic Fritz, brusc Curtea Constituțională era «controlată politic». Dominic Fritz spunea public exact asta. Apoi, la Bruxelles, s-a ajuns până la solicitarea ca România să piardă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestei legi. Acum însă, voi vreți să mergeți împotriva domnului președinte Nicușor Dan la CCR!”, a transmis Rogobete într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
Prin acest mesaj, social-democratul îi acuză pe liberali și pe reprezentanții USR că folosesc criterii diferite atunci când se raportează la deciziile Curții Constituționale. Rogobete continuă atacul și le cere celor două partide să spună clar dacă au sau nu încredere în instituție.
„Păi nu era CCR «controlată politic»?”
Fostul ministru PSD își continuă mesajul printr-o serie de întrebări adresate PNL și USR și susține că legitimitatea unei instituții a statului nu ar trebui pusă sub semnul întrebării sau apărată în funcție de rezultatul unei decizii.
„Păi nu era CCR «controlată politic»? Nu era CCR problema democrației din România? Sau CCR este bună doar atunci când sperați să vă dea vouă dreptate și devine «instrument politic» când decizia nu vă convine”, a afirmat Rogobete.
Acesta susține că raportarea la Curtea Constituțională nu poate fi schimbată de la o situație politică la alta și le cere liberalilor și celor de la USR să își clarifice poziția.
„Instituțiile statului nu pot fi legitime luni, ilegitime marți și din nou legitime miercuri”, a transmis fostul ministru.
Mesajul său se încheie cu o nouă critică la adresa celor două formațiuni.
„Hotărâți-vă: aveți sau nu încredere în Curtea Constituțională? Pentru că statul de drept nu funcționează cu întrerupătorul de la partid”, a concluzionat social-democratul.
PNL ia în calcul sesizarea CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă anticipate
Reacția lui Alexandru Rogobete vine după declarațiile vicepreședintelui PNL Alexandru Muraru privind scenariul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu reușește să obțină votul Parlamentului. Liberalul a anunțat că partidul analizează posibilitatea sesizării Curții Constituționale pentru existența unui conflict juridic de natură constituțională, dacă ulterior președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.
Muraru a explicat că, în interpretarea constituționaliștilor PNL, condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate ar fi îndeplinite, iar în această situație șeful statului ar avea obligația de a dizolva Parlamentul și de a chema din nou alegătorii la urne. Aceasta reprezintă însă poziția exprimată de liberal și interpretarea invocată de PNL.
„PNL ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională”, a declarat Muraru, precizând că partidul analizează „foarte serios” această variantă.
Băsescu contestă interpretarea liberalilor
Poziția PNL a provocat reacții și în afara actualelor partide implicate în dispută. Fostul președinte Traian Băsescu a susținut că dizolvarea Parlamentului este un atribut constituțional al președintelui și a respins interpretarea potrivit căreia aceasta ar deveni automat o obligație care ar putea fi impusă printr-o sesizare la Curtea Constituțională.