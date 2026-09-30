Siegfried Mureșan respinge apelul lui Sorin Grindeanu de retragere înaintea votului din Parlament

Publicat 30 sept. 2026, 08:35 Actualizat 30 sept. 2026, 09:08

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, i-a transmis președintelui PSD, Sorin Grindeanu, că nu are intenția să se retragă înainte de procedura din Parlament. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a lui Mureșan miercuri dimineață, cu doar câteva ore înaintea votului în plenul Parlamentului. Potrivit unor calcule politice prezentate de Realitatea Plus, echipa premierului desemnat are șanse relativ mici să obțină învestitura.

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