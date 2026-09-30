Siegfried Mureșan respinge apelul lui Sorin Grindeanu de retragere înaintea votului din Parlament

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, i-a transmis președintelui PSD, Sorin Grindeanu, că nu are intenția să se retragă înainte de procedura din Parlament. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a lui Mureșan miercuri dimineață, cu doar câteva ore înaintea votului în plenul Parlamentului. Potrivit unor calcule politice prezentate de Realitatea Plus, echipa premierului desemnat are șanse relativ mici să obțină învestitura.
S. Mureșan: Instituția Parlamentului nu trebuie marginalizată
Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul desemnat a transmis că nu ia în calcul să renunțe la mandatul primit și că va merge în fața aleșilor pentru a-și prezenta programul de guvernare.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat”, a afirmat Mureșan.
Acesta susține, în continuarea mesajului, că o astfel de decizie ar reprezenta o lipsă de respect față de instituția legislativă și a insistat asupra rolului Parlamentului în procesul democratic. „Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată”, a transmis acesta.
Mureșan a anunțat că își va susține proiectul politic în fața parlamentarilor, în ciuda solicitărilor venite din partea liderului social-democrat. „Astăzi (miercuri - 30 septembrie 2026) voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a declarat premierul desemnat.
S. Grindeanu: I-aş spune că pierdem timpul, (mai bine) să-şi depună mandatul
În urmă cu o săptămână, pe 23 septembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului desemnat să se retragă înainte de a se ajunge la procedura votului în plen, pentru a nu se mai "pierde timp".
I-aş spune ce am spus şi luni, după şedinţa de Birou Permanent Naţional, anume faptul că pierdem timpul, să-şi depună mandatul, dacă stă în voturile PSD şi după modul în care, cel puţin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obţină voturile PSD în acest mod", a afirmat preşedintele PSD, într-o declarație de presă.
Grindeanu îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul: „Pierdem timpul”