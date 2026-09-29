Scandalul generalilor de la audierea lui Miruță ia amploare. PSD cere explicații:”Cine a ordonat participarea lor”. Reacția MApN

Publicat 29 sept. 2026, 23:16 Actualizat 29 sept. 2026, 23:20 Sursă Realitatea PLUS

Prezența a trei generali ai Armatei Române la audierile pentru noul Guvern, alături de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declanșat un val de reacții publice. Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor a cerut explicații oficiale cu privire la cine a dispus participarea generalilor la audierea în comisiile de specialitate și în ce calitate au fost aceștia prezenți. Ministerul Apărării Naționale respinge însă ideea unei situații neobișnuite și precizează că militarii au participat în calitate de specialiști, nu ca reprezentanți ai ministrului și nici în calitate de oameni politici.

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