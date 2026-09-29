Scandalul generalilor de la audierea lui Miruță ia amploare. PSD cere explicații:”Cine a ordonat participarea lor”. Reacția MApN

Prezența a trei generali ai Armatei Române la audierile pentru noul Guvern, alături de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declanșat un val de reacții publice. Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor a cerut explicații oficiale cu privire la cine a dispus participarea generalilor la audierea în comisiile de specialitate și în ce calitate au fost aceștia prezenți. Ministerul Apărării Naționale respinge însă ideea unei situații neobișnuite și precizează că militarii au participat în calitate de specialiști, nu ca reprezentanți ai ministrului și nici în calitate de oameni politici.
Radu Miruță: ”E absolut legitim”
”Pentru că e absolut legitim. Se întâmplă la toate audierile, sunt în general ai Armatei Române care se ocupă de înzestrare, care se ocupă de zona financiară și este absolut normal, nu doar cu mine, cu toți miniștrii care au fost, să vină pentru suport pe probleme specific tehnice. Dar, după cum ați văzut, am cam răspuns acestor probleme”, a declarat Radu Miruță.
Colegul său de partid, Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a susținut că este normal ca militarii să fie alături de Miruță la audieri.
”Când un ministru în funcție, acum, un ministru în funcție a venit cu echipa lui să vorbească cu... Nu-ți explicam ție... Da, nu e nimic nou. Faptul că un ministru în funcție vine cu colegii din minister mi se pare un lucru absolut normal. Dar nu numai el, și domnul Câmpeanu, acum două luni de zile, au fost aceleași colegi de la Apărare, e o chestie specifică”, a spus Moștenu.
PSD cere explicații: Cine a ordonat participarea generalilor
În schimb, gestul lui Miruță de a merge la audieri însoțit de trei generali a fost taxat de PSD. Într-o postare pe Facebook, deputatul Mihai Fifor i-a cerut lui Miruță să spună: ”Cine a ordonat participarea a trei generali ai Armatei României la audierea cetățeanului Radu Miruță, candidat la funcția de ministru al Apărării Naționale? În baza cărui temei și cu ce misiune?”
Mai mult, social-democratul a cerut MApN să precizeze cine sunt cei trei generali, cine a aprobat prezența lor, în ce calitate oficială au participat, dacă au avut un ordin sau un mandat și care a fost misiunea concretă a fiecăruia.
Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Radu Miruță. Acesta a declarat că nu a mai văzut așa ceva până acum și că, ”probabil e vorba de ceva mult mai practic. Habar n-are de domeniu și i-a luat pe acei domni lângă, fiindcă înțeleg că în stânga era generalul Pleșa, dacă nu mă înșel, cel care care a negociat și care a semnat toate contractele pe SAFE, în partea cealaltă - altceva”.
MApN: Au fost prezenți în calitate de specialiști, nu politicieni
Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat de presă, că prezența celor trei generali la audieri nu a fost ceva neobișnuit, aceștia fiind prezenți în calitate de specialiști, și nu de politicieni.
"Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente şi Direcţia generală financiar-contabilă sunt structuri centrale ale instituţiei militare, iar atribuţiile acestora sunt expres reglementate de dispoziţiile art. 10, art. 19 şi art. 161 din acelaşi act normativ. În ceea ce priveşte participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului apărării naţionale din data de 28.09.2026, aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialişti în finanţe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului au fost prezenţi la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată", a transmis MApN.
Potrivit sursei citate, nu a fost necesară emiterea unor mandate de reprezentare, iar prezenţa ofiţerilor a fost în interesul informării Comisiilor reunite, în cazul în care ar fi apărut întrebări legate de situaţii la zi care necesitau detalii specifice.
"Nu în ultimul rând, este de menţionat că procedura participării unor cadre militare la audierile miniştrilor apărării naţionale pentru avizarea în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Parlamentul României este una uzuală", a mai transmis Ministerul Apărării.