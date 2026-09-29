Nota de plată după guvernarea Bolojan: facturi mai mari, carburanți scumpi și noi creșteri de prețuri la raft

Publicat 29 sept. 2026, 15:22 Sursă Realitatea PLUS

Românii se pregătesc pentru o toamnă cu noi scumpiri, pe fondul prețurilor ridicate la carburanți și al problemelor din sectorul energetic. Costurile mai mari suportate de transportatori riscă să se transfere în prețurile produselor și serviciilor, în timp ce o parte dintre consumatorii de energie vor vedea tarife mai mari din octombrie. În același timp, unul din trei manageri din comerțul cu amănuntul anticipează noi creșteri de prețuri în perioada următoare, conform Realitatea PLUS.

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