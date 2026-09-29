Nota de plată după guvernarea Bolojan: facturi mai mari, carburanți scumpi și noi creșteri de prețuri la raft

Românii se pregătesc pentru o toamnă cu noi scumpiri, pe fondul prețurilor ridicate la carburanți și al problemelor din sectorul energetic. Costurile mai mari suportate de transportatori riscă să se transfere în prețurile produselor și serviciilor, în timp ce o parte dintre consumatorii de energie vor vedea tarife mai mari din octombrie. În același timp, unul din trei manageri din comerțul cu amănuntul anticipează noi creșteri de prețuri în perioada următoare, conform Realitatea PLUS.
Benzina a ajuns la 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei
Una dintre cele mai mari presiuni vine de pe piața carburanților, unde prețurile au crescut accelerat în ultimele luni. În București, benzina standard se vinde în jurul pragului de 10 lei pe litru, iar motorina standard se apropie de 11 lei, în funcție de stație. Luni, 28 septembrie, cea mai ieftină benzină standard din Capitală costa 9,99 lei pe litru, iar motorina pornea de la 10,91 lei.
Creșterea prețurilor la carburanți pune presiune în primul rând pe transportatori, pentru care combustibilul reprezintă una dintre principalele cheltuieli. Costurile suplimentare pot ajunge ulterior în prețul produselor transportate și al serviciilor oferite populației. În aceste condiții, orice nouă majorare la pompă riscă să producă efecte în lanț în economie.
Unul din trei comercianți se așteaptă la noi scumpiri
Datele celei mai recente anchete de conjunctură arată că 33% dintre managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă la majorări de prețuri în perioada septembrie-noiembrie. Doar 1% dintre cei chestionați anticipează scăderi, ceea ce indică menținerea presiunilor asupra prețurilor în lunile următoare. În același timp, comercianții nu estimează o creștere importantă a volumului activității, cifra de afaceri fiind așteptată să rămână relativ stabilă.
Pentru populație, acest lucru înseamnă că bugetele gospodăriilor vor fi puse din nou la încercare, în special în cazul produselor de consum curent și al serviciilor influențate de costurile de transport. Scumpirea carburanților se poate regăsi în întregul lanț de aprovizionare, de la producător până la raft. Într-o perioadă în care prețurile sunt deja ridicate, chiar și majorările procentuale mici pot deveni vizibile în cheltuielile lunare.
Problemele de la Cernavodă pun presiune și pe piața energiei
Pe lângă carburanți, România traversează și o perioadă dificilă pe piața energiei electrice. Seceta severă și nivelul scăzut al Dunării au dus la oprirea controlată a reactoarelor de la Cernavodă, iar autoritățile au indicat că repornirea lor ar putea avea loc abia către jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului fluviului. Lipsa acestei capacități de producție obligă sistemul să acopere necesarul din alte surse, într-o perioadă în care disponibilitatea energiei este deja redusă.
Situația se reflectă și în ofertele furnizorilor de energie. Hidroelectrica a anunțat că, din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh. Compania estimează că impactul asupra prețului final plătit de consumator este de aproximativ 7%, în funcție de zona de distribuție, în timp ce Ministerul Energiei a vorbit despre posibile creșteri de tarife de până la 10% în piață în perioada următoare.
O toamnă cu presiune tot mai mare asupra bugetelor
Scumpirile din energie și carburanți se suprapun peste așteptările comercianților privind noi majorări ale prețurilor. Pentru români, efectele pot apărea simultan la pompă, în facturile la electricitate și în costul produselor cumpărate zilnic. Următoarele luni se anunță astfel dificile pentru gospodăriile care trebuie să își împartă veniturile între utilități, alimente, transport și celelalte cheltuieli curente.
Presiunea ar putea deveni și mai mare dacă prețurile carburanților vor continua să urce sau dacă problemele de producție din sistemul energetic se vor prelungi. Evoluția tarifelor va depinde de situația de pe piețele de energie, de revenirea capacităților de producție și de deciziile luate pentru limitarea costurilor. Pentru moment, indicatorii disponibili arată că presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată.