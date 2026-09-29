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Politica· 2 min citire

Traian Băsescu critică strategia PNL privind anticipatele: „Trebuie ruptă pisica”

Traian Băsescu/ Profimedia

Traian Băsescu/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 09:31

Fostul președinte Traian Băsescu desființează strategia Partidului Național Liberal (PNL) de-a forța alegerile anticipate, după ce liberalii au anunțat că vor face sesizare la Curea Constituțională a României. Băsescu a precizat că dizolvarea Parlamentului este, potrivit Constituției, atribuția președintelui României.

„Dacă joaca va continua tot așa, nu reușim să facem o majoritate, va trebui până la urmă ruptă pisica și mergem la popor, că nu avem altă soluții”, a transmis fostul șef de stat.

Băsescu susține că Guvernul Mureșan are doar 1% șansă să treacă și nu ar fi exclus ca președintele să facă o nouă nominalizare. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Siegfried Vasile Mureșan a anunțat că are 200 de voturi.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin după anunțul făcut, luni, 28 septembrie, de vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Vicepreședintele PNL a declarat că liberalii ar putea sesiza Curtea Constituțională în cazul în care președintele Nicușor Dan nu va convoca alegeri anticipate după căderea la vot a Guvernului Mureșan. Liberalul a invocat existența unei ”divergențe de opinii” între PNL și șeful statului cu privire la interpretarea prevederilor constituționale.

Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea alegerilor anticipate. Adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și, dacă Guvernul Mureșan nu este învestit, Președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate, pentru că sunt îndeplinite toate condițiile”, a declarat Alexandru Muraru.

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