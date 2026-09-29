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Politica· 2 min citire
Traian Băsescu critică strategia PNL privind anticipatele: „Trebuie ruptă pisica”
Traian Băsescu/ Profimedia
Fostul președinte Traian Băsescu desființează strategia Partidului Național Liberal (PNL) de-a forța alegerile anticipate, după ce liberalii au anunțat că vor face sesizare la Curea Constituțională a României. Băsescu a precizat că dizolvarea Parlamentului este, potrivit Constituției, atribuția președintelui României.
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