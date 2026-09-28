Grindeanu, ironic după ce Miruță a venit cu trei generali la audieri: „Habar n-are de domeniu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat luni pe Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul Mureșan, după audierea acestuia în comisiile parlamentare.
Grindeanu s-a declarat surprins de faptul că Miruță a venit însoțit de trei generali și a pus la îndoială pregătirea acestuia pentru domeniul Apărării. Radu Miruță a primit ulterior aviz negativ din partea comisiilor reunite de apărare, cu 17 voturi pentru și 21 împotrivă.
Grindeanu, întrebat despre voturile PSD pentru miniștrii UDMR
Declarațiile lui Sorin Grindeanu au venit în contextul întrebărilor privind posibilitatea unei înțelegeri cu UDMR pentru formarea unei eventuale majorități parlamentare. Liderul PSD a fost întrebat despre această variantă după ce parlamentarii social-democrați au susținut în comisii mai mulți miniștri propuși în Guvernul Mureșan, inclusiv membri ai UDMR.
„Eu cred că ține acest vot, ține de profesionalismul miniștrilor. (...) Tanczos Barna e un ministru bun. A mai luat cineva aviz pozitiv, a luat domnul Nazare care nu e nici ungur, nu e nici pesedist. Adică oamenii care par a fi pregătiți și își știu domeniu și care nu merg în stânga-dreapta cu generali lângă. Este incredibil ce s-a întâmplat. Această imagine eu n-am văzut-o”, a spus acesta în cadrul unui interviu tv.
De ce l-a deranjat prezența generalilor
Sorin Grindeanu a revenit asupra modului în care Radu Miruță s-a prezentat la audierile pentru funcția de ministru al Apărării și a spus că nu găsește o explicație pentru faptul că acesta a venit însoțit de generali.
„Eu nu găsesc o explicație în acest moment. Eu n-am mai văzut așa ceva. S-ar putea să mai fi fost vreo audiere de acest tip. Nu mi-aduc aminte. Sunt destul de vechi, să spun așa, și am destulă experiență. (...) Nu mi-a plăcut”
Grindeanu sugerează că Miruță ar avea nevoie de sprijin în domeniu
Liderul PSD a susținut că prezența generalilor ar putea avea legătură cu lipsa de experiență a lui Radu Miruță în domeniul Apărării și a făcut referire la unul dintre militarii care l-ar fi însoțit pe ministrul propus.
„Probabil e vorba de ceva mult mai practic. Habar n-are de domeniu și i-a luat pe acei domni lângă, fiindcă înțeleg că în stânga era generalul Pleșa, dacă nu mă înșel, cel care care a negociat și care a semnat toate contractele pe SAFE, în partea cealaltă - altceva”.
Întrebarea pusă de liderul PSD
Sorin Grindeanu a continuat critica la adresa ministrului propus pentru Apărare și a pus sub semnul întrebării rolul generalilor care au fost prezenți alături de acesta.
„Omul cred că s-a ocupat în acest an doar de imagine și chiar nu știe. (...) Pentru mine a fost o surpriză modul în care a ales să facă. Problema e alta, dacă ar fi fost altcineva nominalizat la postul de ministru al Apărării, domnii generali de acolo ar fi mers?”, a mai spus Grindeanu.