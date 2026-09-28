Sorin Grindeanu: Nu vom vota guvernul Mureșan. Rămâne cum am stabilit, decizia este ireversibilă. Nu cedăm la şantaj politic

Publicat 28 sept. 2026, 11:09 Actualizat 28 sept. 2026, 11:26

Sorin Grindeanu a anunțat decizia finală a PSD: partidul nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Liderul social‑democraților acuză că programul prezentat este „o insultă la adresa logicii economice”, plin de promisiuni fără cifre, fără finanțare și fără termene, și avertizează că aplicarea măsurilor ar împinge România spre un deficit de peste 7% din PIB.

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