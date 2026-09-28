Sorin Grindeanu: Nu vom vota guvernul Mureșan. Rămâne cum am stabilit, decizia este ireversibilă. Nu cedăm la şantaj politic

Sorin Grindeanu a anunțat decizia finală a PSD: partidul nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Liderul social‑democraților acuză că programul prezentat este „o insultă la adresa logicii economice”, plin de promisiuni fără cifre, fără finanțare și fără termene, și avertizează că aplicarea măsurilor ar împinge România spre un deficit de peste 7% din PIB.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, că în Consiliul Politic Naţional al PSD s-a votat în unanimitate ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze guvernul Siegfried Mureşan, dar că social-democrații vor fi în sală, pentru a asigura cvorumul de ședință.
Principalele declarații ale lui Sorin Grideanu:
Programul prezentat este o insultă la adresa logicii economice, nu reprezintă nicio politică publică susținută.
Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, doar concedieri. Zero măsuri pentru sprijinirea producției în România.
În schimb, ni se spune că vor crește pensiile – dar nu se știe când. Ni se spune că va scădea TVA-ul – dar nu se precizează când. Pe scurt, este un program care va continua austeritatea lui Bolojan și care îi va favoriza pe cei bogați, în defavoarea românilor cu venituri mici și medii și a antreprenorilor români.
Este un program plin de intenții, fără cifre exacte, fără studii de impact, fără surse de finanțare și fără termene clare.
Mai mult, susținătorii acestui guvern ne amenință apocaliptic că România va intra în „junk” dacă nu îl votăm, dar o simplă analiză arată că aplicarea acestor măsuri ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB. Este doar praf în ochi. Siegfried Mureșan promite, deși știe că nu se poate ține de cuvânt.
PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. Nu putem valida iluzii vândute românilor doar pentru ca unii să se instaleze la Palatul Victoria.
Nu vom vota un premier decuplat de România reală. România are nevoie de un premier cu experiență executivă reală, care cunoaște administrația și problemele de zi cu zi ale economiei naționale.
Domnul Mureșan este, din păcate, doar un birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Nu are greutatea politică și nici experiența administrativă necesară pentru a gestiona o țară aflată sub presiunea atâtor crize suprapuse.
Vom vedea votul de miercuri, guvernul va pica. Să vedem pe cine va desemna președintele sau dacă intrăm în alegeri anticipate. Voi discuta cu toată lumea dacă voi fi desemnat.
Mureșan nu își dorește să fie premier, a arătat asta în toate aceste zile, ci doar să plece cât mai repede la Bruxelles.