Atac armat în fața unui liceu din Turcia: mai mulți elevi au fost răniți. Suspectul a fost prins

Publicat 22 sept. 2026, 10:53 Actualizat 22 sept. 2026, 10:57

Un atac armat a avut loc marți dimineață în fața unui liceu din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din Turcia. Potrivit primelor informații, o persoană a deschis focul în apropierea unității de învățământ, iar opt persoane au fost afectate. Suspectul a fost reținut de forțele de ordine.

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