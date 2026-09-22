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Atac armat în fața unui liceu din Turcia: mai mulți elevi au fost răniți. Suspectul a fost prins

Atac armat la un liceu din Turcia/ Ambulanța, la fața locului

Atac armat la un liceu din Turcia/ Ambulanța, la fața locului

Scris deMădălina Cristea
Publicat22 sept. 2026, 10:53
Actualizat22 sept. 2026, 10:57

Un atac armat a avut loc marți dimineață în fața unui liceu din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din Turcia. Potrivit primelor informații, o persoană a deschis focul în apropierea unității de învățământ, iar opt persoane au fost afectate. Suspectul a fost reținut de forțele de ordine.

Incidentul s-a produs în jurul orei 07:59, în cartierul Albayrak, în apropierea Liceului Profesional și Tehnic Anatolian Inci Uzmez. Potrivit Türkiye Today, imediat după primele focuri de armă, la numărul de urgență 112 au fost primite apeluri prin care se anunța că mai mulți elevi au fost răniți.

Polițiști și echipe medicale, mobilizate la liceu

Un număr mare de polițiști și echipaje medicale au fost trimise la fața locului. Răniții au fost transportați la Spitalul de Stat din Turgutlu, iar autoritățile au instituit un perimetru de securitate în jurul școlii. Vestea atacului a provocat panică, iar numeroși părinți s-au deplasat către liceu pentru a afla informații despre copiii lor. În fața unității de învățământ s-a format o mulțime, iar polițiștii au încercat să țină oamenii în afara zonei securizate. Incidentul vine la câteva luni după un alt atac armat produs într-un liceu din Turcia.

Opt persoane au fost afectate. Suspectul a fost prins

Guvernatorul provinciei Manisa a transmis că autoritățile au fost alertate în jurul orei 07:59 cu privire la focuri de armă trase într-o zonă apropiată de liceu.

„La primirea raportului, un număr mare de polițiști și echipe medicale au fost trimise la fața locului. Conform constatărilor inițiale legate de incident, s-a aflat că 8 persoane au fost afectate”, a transmis instituția. Persoanele rănite au fost transportate la cea mai apropiată unitate medicală. Totodată, autoritățile au anunțat că persoana suspectată că a tras cu arma a fost identificată, reținută și luată în custodia forțelor de securitate.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile turce au deschis o anchetă judiciară și administrativă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs atacul și motivul pentru care suspectul a deschis focul în apropierea liceului. Guvernatorul provinciei Manisa a precizat că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.

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