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Extern· 2 min citire
Atac armat în fața unui liceu din Turcia: mai mulți elevi au fost răniți. Suspectul a fost prins
Atac armat la un liceu din Turcia/ Ambulanța, la fața locului
Publicat22 sept. 2026, 10:53
Actualizat22 sept. 2026, 10:57
Un atac armat a avut loc marți dimineață în fața unui liceu din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din Turcia. Potrivit primelor informații, o persoană a deschis focul în apropierea unității de învățământ, iar opt persoane au fost afectate. Suspectul a fost reținut de forțele de ordine.
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