Elicopter dispărut în Brazilia, în timpul unei furtuni. Printre pasageri se află un apropiat al lui Neymar

Un elicopter Bell 430 a dispărut luni, 21 septembrie, în timpul unui zbor în statul Santa Catarina din sudul Braziliei. La bord se aflau patru persoane, printre care cântărețul Rick Sollo și omul de afaceri Bruno Avelar, cunoscut ca fiind apropiat de Neymar. Autoritățile braziliene au declanșat o amplă operațiune de căutare, însă până în prezent nu există confirmarea unui accident.
Aeronava, identificată cu numărul de înmatriculare PP-MGR, a decolat din Porto Belo și trebuia să ajungă la São Joaquim, în zona montană a statului Santa Catarina, conform Mirror.
În jurul orei 16:00, autoritățile au fost alertate după ce elicopterul nu a mai putut fi contactat. Operațiunile de căutare au fost concentrate în zona Urubici, în apropierea ultimelor puncte în care aeronava sau unul dintre telefoanele ocupanților a transmis semnal.
Echipajele au verificat inclusiv o zonă considerată inițial posibil loc al unei prăbușiri, însă nu au găsit până acum epava sau alte indicii care să confirme un accident.
Cine se afla în elicopter
La bordul aeronavei erau patru persoane: cântărețul brazilian Rick Sollo, în vârstă de 59 de ani, omul de afaceri Bruno Avelar, videograful Paulo Soares și pilotul, a cărui identitate nu a fost făcută publică.
Rick este cunoscut ca membru al formației Rick & Renner, una dintre trupele importante ale muzicii sertanejo braziliene.
Bruno Avelar este un antreprenor apropiat de Neymar și a fost implicat în evenimente și activități care au reunit oameni de afaceri, vedete și personalități din lumea sportului.
Vremea nefavorabilă complică operațiunea
Căutările au loc în condiții dificile. În zona montană din Santa Catarina au fost raportate ploi puternice, rafale de vânt și furtuni, iar în unele zone a fost semnalată și posibilitatea producerii grindinei.
Forțele implicate trebuie să verifice un teren accidentat, în condiții meteorologice care pot reduce vizibilitatea și pot îngreuna accesul echipelor de salvare.
Operațiunea este desfășurată de Forțele Aeriene Braziliene (FAB), pompierii militari din Santa Catarina și poliția militară. FAB a mobilizat aeronave specializate pentru căutare, iar pompierii folosesc inclusiv drone, echipe terestre și câini de căutare.
Proprietarul elicopterului confirmă dispariția
Compania JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietara aeronavei, a confirmat că elicopterul este dat dispărut.
Potrivit companiei, aeronava fusese pusă la dispoziția lui Bruno Avelar și a cântărețului Rick, descriși de proprietarul firmei drept apropiați ai săi.
JTA a precizat că, la momentul comunicatului, nu exista o confirmare oficială privind producerea unui accident și a cerut ca informațiile neverificate să fie tratate cu prudență.
Ce se știe despre aeronava dispărută
Elicopterul este un Bell 430, fabricat în anul 2001. Modelul este unul bimotor și poate transporta un pilot și până la șapte pasageri.
Datele consultate de autoritățile braziliene indicau că aeronava avea situația administrativă regulată, iar certificarea de operare era valabilă până în august 2027.
La acest moment, autoritățile nu au confirmat că elicopterul s-ar fi prăbușit și nu au anunțat găsirea niciunuia dintre cei patru ocupanți.
Căutările continuă în regiunea montană din Santa Catarina, iar informațiile oficiale sunt actualizate pe măsură ce echipele de intervenție avansează.