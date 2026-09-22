Elicopter dispărut în Brazilia, în timpul unei furtuni. Printre pasageri se află un apropiat al lui Neymar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 10:31

Un elicopter Bell 430 a dispărut luni, 21 septembrie, în timpul unui zbor în statul Santa Catarina din sudul Braziliei. La bord se aflau patru persoane, printre care cântărețul Rick Sollo și omul de afaceri Bruno Avelar, cunoscut ca fiind apropiat de Neymar. Autoritățile braziliene au declanșat o amplă operațiune de căutare, însă până în prezent nu există confirmarea unui accident.

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