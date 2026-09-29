O organizație de revoluționari din Timișoara îl acuză pe Dominic Fritz că s-a folosit de mesaje ale Revoluției din decembrie 1989

O organizație a revoluționarilor timișoreni îl acuză pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, că folosește în scop politicianist simboluri și mesaje asociate Revoluției Române din Decembrie 1989. Reacția vine după ce edilul, care urmează să-și piardă mandatul miercuri, a folosit expresia "Timișoara. Revoluția continuă” într-un context pe care organizația îl consideră o deturnare a semnificației istorice a evenimentelor ce au dus la căderea regimului comunist.
Federația Națională „Loja de Onoare a Revoluționarilor din Decembrie 1989” (LORD'89) a transmis un comunicat de presă în care critică dur mesajul lansat de Dominic Fritz, după utilizarea sloganului„Timișoara. Revoluția continuă”. Potrivit revoluționarilor, termenii și simbolurile legate de Revoluția Română nu trebuie transformați în instrumente ale luptei politice.
De ce sunt nemulțumiți revoluționarii de la L.O.R.D. '89?
În document, reprezentanții organizației susțin că„Revoluția” este un cuvânt mult prea greu pentru mulți și trebuie sa înțelegem că Revoluția nu este un privilegiu al celor ce se află la putere.
Aceștia amintesc că„Revoluția este un bun istoric al națiunii române”, care trebuie protejat și transmis generațiilor viitoare fără a-i fi alterată semnificația.
Totodată, organizația subliniază că„Niciun lider și nicio formațiune politică nu își pot atribui această moștenire comună”, solicitând tuturor actorilor politici să respecte idealurile și simbolurile Revoluției Române.
În final, reprezentanții LORD'89 afirmă că„Timișoara a fost și trebuie să rămână un simbol al Revoluției Române, cu memoria și demnitatea neatinse de confruntările politice ale momentului.”
În 2017, organizația L.O.R.D. '89 a cerut suspendarea președintelui României de la acea vreme, Klaus Iohannis, după ce acesta s-a afișat în rândul manifestanților adunați în Piața Universității, la data de 22 ianuarie 2017, pentru a protesta față de proiectele de modificare a codurilor penale.
Dominic Fritz, spectacol de rămas-bun, alături de alți lideri USR
Duminică, 27 septembrie, primarul Dominic Fritz a organizat la Timișoara un eveniment de rămas-bun, alături de mai mulți membri și simpatizanți USR. Momentul a avut loc cu doar trei zile înainte ca mandatul său de primar să înceteze, după luni de dispute legate de decizia definitivă privind conflictul de interese și de modificarea Legii integrității.
Evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă” s-a derulat la exact șase ani de la momentul în care Dominic Fritz a câștigat pentru prima dată alegerile pentru Primăria Timișoara. Liderul USR a urcat pe scenă alături de mai mulți membri și simpatizanți ai partidului, iar unul dintre momentele evenimentului a fost interpretarea imnului României, Fritz cântând „Deșteaptă-te, române!” la pian.