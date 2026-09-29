PSD cere explicații după ce Radu Miruță a venit cu trei generali la audieri. Fifor: „Cine a dat ordinul?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 10:12

PSD cere explicații oficiale Ministerului Apărării după ce Radu Miruță s-a prezentat la audierea pentru funcția de ministru al Apărării însoțit de trei generali ai Armatei Române. Deputatul Mihai Fifor a transmis o interpelare în care solicită să afle cine a aprobat prezența militarilor, în ce calitate au participat și dacă au avut un ordin sau un mandat oficial.

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