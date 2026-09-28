Bogdan Ivan rupe tăcerea, după articolul din Wall Street Journal: „Faceți exact retorica Federației Ruse în regiunea noastră”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat. într-o intervenție la Realitatea PLUS, după apariția articolului publicat de Wall Street Journal, care făcea referire la o întâlnire la care acesta ar fi participat alături de Sorin Grindeanu și ambasadoarea SUA în Grecia.
În contextul informațiilor despre presupusele presiuni ca România să cumpere gaze lichefiate de la americani, Bogdan Ivan a fost întrebat ce s-a discutat și dacă ambasadoarea ar fi impus ceva.
Bogdan Ivan respinge acuzațiile
Fostul ministru al Energiei susține că informațiile apărute sunt false și acuză că subiectul ar fi folosit în contextul disputelor politice din România.
„Sunt niște minciuni disperate într-o campanie disperată a pestei hashtagiste, care văd că pierd puterea în România după ce cu 8% s-au agățat de scaunul de la Palatul Victoria și au dat peste cap o țară întreagă și economia României.
Atacul la adresa celor care au lansat acuzațiile
Bogdan Ivan susține că subiectul este folosit pentru a muta atenția de la problemele economice și face referire la votul privind Mureșan.
„Văd că mai au două zile că o să pice Mureșan la vot și sunt disperați și caută orice alt subiect, afară de soluțiile pe care ar trebui să le aibă ca România să fie salvată din criza economică pe care au adus-o în ultimele luni de zile. E total fals, iar nu e nevoie să vină cineva din America să spună nici mie, nici domnului Sorin Grindeanu, că Ilie Bolojan e o catastrofă și trebuie să plece acasă.”
Nu au fost negociate contracte de gaze
Fostul ministru al Energiei afirmă că România nu a ajuns la etapa negocierii unor contracte și explică faptul că nu exista un mandat din partea premierului Ilie Bolojan pentru o decizie privind proiectul.
„Toate minciunile astea care vin, pe deasupra, să spună că am fi negociat contracte la suprapreț. Noi n-am ajuns să negociem contracte, pentru că n-am avut un mandat din partea lui Ilie Bolojan ca premier, n-am avut un răspuns pe care să-l dăm celor din America, că nu vrem să facem proiectul respectiv sau că vrem să-l facem doar pe tranzit, sau că vrem să-l facem pe tranzit plus achiziție, pentru că a evitat sistematic să aducă un răspuns față de cei din America.”
Memorandumul semnat în Grecia
Bogdan Ivan amintește apoi de memorandumul semnat în luna noiembrie și de perioada de 90 de zile în care România trebuia să poarte discuții tehnice pentru a decide dacă participă la proiect.
„Iar în luna noiembrie s-a semnat acel memorandum în Grecia de către Cătălin Predoiu și de către Alexandru Nazare și de Cristian Bușoi, după care România avea 90 de zile să aibă discuții tehnice pentru a stabili la nivel național dacă suntem parte la acest proiect sau nu.
Proiectul viza mai multe țări din regiune
Fostul ministru susține că în proiect erau implicate nouă state și afirmă că România ar fi putut obține venituri din tranzitul gazelor, precum și din eventualele tranzacții cu statele vecine.
„Sunt nouă țări din regiune care sunt implicate în acest proiect. Ar fi adus doar pentru tarife de tranzit către Transelectrica, companie cu capital majoritar de stat, aproximativ 250 de milioane de euro anual, fără banii suplimentari pe care puteam să-i obținem din tranzacția de gaze naturale pentru vecinii noștri, că România își produce gaze pentru ea, și în această formulă România își avea robinetul la gaze pentru Ucraina, Moldova, Ungaria, Slovacia, Serbia”
Critici la adresa celor care resping gazele americane
Bogdan Ivan susține că respingerea gazelor americane ar putea menține dependența energetică a regiunii de Rusia și folosește o formulare dură la adresa celor care se opun proiectului.
„Dar se pare că nu este dorința asta. Cei care, inconștient, sunt idioții utili ai Rusiei în acest război nu fac nimic altceva decât să spună că nu avem nevoie de gaze în regiune, luați-vă voi americanii gazele, că se termină războiul din Ucraina și o să cumpărăm în continuare gaze de la ruși, care o să ne țină tot timpul cu frica pe robinet, să spună că dacă nu sunteți cuminți vă închidem robinetul de gaze, cum au făcut în ultimii ani în mod sistematic.”
Referirea la Federația Rusă
Fostul ministru al Energiei continuă susținând că anumite argumente folosite în dezbaterea despre proiect ar coincide, în opinia sa, cu retorica Federației Ruse.
”Iar ei nu știu dacă sunt conștienți că fac exact retorica Federației Ruse în Europa Centrală și Est. Iar acest proiect, care nu face altceva decât să aducă mai multe gaze ruse, să scadă prețul și presiunea pe România, pentru că pe gazele din Marea Neagră pe care le avem acum la Neptun Deep, care acoperă ceea ce consumă România, dar vine cu un preț foarte mare”.
România și cererea de gaze din regiune
Bogdan Ivan afirmă că mai multe state vecine sunt interesate de gazele românești și susține că o cantitate suplimentară de gaze provenite și din SUA ar fi redus presiunea asupra României.
Toate statele din regiune se bat pe gazele astea și cei din Ungaria vor să le cumpere, și Moldova vor să cumpere din România, și Ucraina, și Slovacia, și Serbia, în clipa în care avem cu cantitate puțină, prețul crește. În clipa în care avem mai multă cantitate de gaze, care vin și din SUA, mai ieftin decât le cumpărăm astăzi din Europa, am fi avut o situație preferabilă în care România n-ar mai fi fost presată ca gazele din Marea Neagră să fie cumpărate de alte state din regiune.
Bogdan Ivan îi acuză pe adversarii proiectului
Fostul ministru respinge acuzațiile privind existența unor alte interese și susține că discursul celor care îl critică pe el și pe Sorin Grindeanu ar favoriza, în opinia sa, poziția Rusiei în regiune.
”Iar ei vin acum și ne fac retorică că eu cu domnul Grindeanu suntem cei care am avut alte interese. Păi să fie rușine că faceți exact retorica Federației Ruse în regiunea noastră.”