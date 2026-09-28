Bogdan Ivan rupe tăcerea, după articolul din Wall Street Journal: „Faceți exact retorica Federației Ruse în regiunea noastră”

Publicat 28 sept. 2026, 22:49 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat. într-o intervenție la Realitatea PLUS, după apariția articolului publicat de Wall Street Journal, care făcea referire la o întâlnire la care acesta ar fi participat alături de Sorin Grindeanu și ambasadoarea SUA în Grecia.

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