Nicușor Dan pleacă miercuri la Praga. Discuții cu liderii Cehiei despre Ucraina, economie și industria de apărare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 12:29

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri, 30 septembrie, o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Șeful statului va avea întrevederi cu principalii oficiali ai Republicii Cehe, iar discuțiile vor viza securitatea europeană, războiul din Ucraina, cooperarea economică și industria de apărare. Vizita este confirmată și de administrația prezidențială cehă.

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