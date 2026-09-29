Nicușor Dan pleacă miercuri la Praga. Discuții cu liderii Cehiei despre Ucraina, economie și industria de apărare

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri, 30 septembrie, o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Șeful statului va avea întrevederi cu principalii oficiali ai Republicii Cehe, iar discuțiile vor viza securitatea europeană, războiul din Ucraina, cooperarea economică și industria de apărare. Vizita este confirmată și de administrația prezidențială cehă.
Vizita oficială va începe la Castelul Praga, unde Nicușor Dan va fi primit de președintele Republicii Cehe, Petr Pavel. Programul anunțat de partea cehă prevede ceremonia de primire, o întâlnire a celor doi președinți și discuții între delegațiile oficiale. Ulterior, Nicușor Dan și Petr Pavel vor susține o conferință de presă comună. Pe agenda discuțiilor se află cooperarea dintre România și Republica Cehă la nivel bilateral, european și aliat, cu un accent important pe securitatea continentului în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Tema războiului din Ucraina și a implicațiilor sale pentru securitatea României a fost abordată recent de Nicușor Dan și în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, unde a vorbit despre sprijinul acordat Ucrainei și despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre.
Întâlniri cu liderii Parlamentului și cu premierul Andrej Babiš
După discuțiile de la Castelul Praga, președintele României se va întâlni cu președintele Senatului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, la Palatul Waldstein. Nicușor Dan va avea apoi o întrevedere și cu președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura. Programul continuă la Vila Kramář, unde șeful statului român se va întâlni cu premierul ceh Andrej Babiš.
Economie, investiții și industria de apărare
Pe lângă temele de securitate, discuțiile vor viza și dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Cehă, precum și stimularea investițiilor reciproce. Un punct important îl reprezintă cooperarea în industria de apărare, domeniu în care cele două state au interese comune în cadrul NATO și al Uniunii Europene. România și Cehia au discutat și anterior despre întărirea cooperării în domeniul apărării și securitatea flancului estic al Alianței.
Întâlnire cu românii din Cehia
Seara, Nicușor Dan va merge la Ambasada României din Praga, unde se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă. Vizita oficială se va încheia cu participarea la dineul oferit de președintele Petr Pavel și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová, la Castelul Praga.