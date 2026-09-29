Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern. Peste 6.000 de instituții nu au raportat datele privind salariile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 12:46

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere publicarea calculelor și simulărilor folosite pentru fundamentarea reformei salarizării, după ce a aflat că 6.030 dintre instituțiile vizate nu au transmis date privind salariile pentru anul 2025. Organizația solicită explicații inclusiv despre informațiile folosite în discuțiile cu Comisia Europeană și cere o verificare independentă a modului în care a fost construită reforma.

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