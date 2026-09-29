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Politica· 1 min citire

Mircea Abrudean a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru. Liberalul s-a declarat „surprins”

Mircea Abdrudean (PNL)

Mircea Abdrudean (PNL)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 13:26
Actualizat29 sept. 2026, 13:29

Mircea Abrudean, președinte al Senatului și propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil în urma audierilor de marți din comisiile parlamentare de specialitate. Abrudean s-a declarat chiar și el surprins de această decizie. Președintele Senatului este al doilea liberal care primește aviz favorabil, după Alexandru Nazare, propus la Ministerul Finanțelor. Alți liberali, precum Raluca Turcan și Sebastian Burduja, au primit avize negative, la fel ca toți miniștrii propuși de USR.

Ministrul propus pentru portofoliul Afacerilor Interne, Mircea Abrudean, a primit aviz favorabil, marți, 29 septembrie 2026, în comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost înregistrate 22 de voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și opt abțineri.

„Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut. A fost o primă audiere în calitate de ministru desemnat, chiar dacă am mai ocupat poziții cu rang de ministru”, a afirmat Abrudean la ieșirea de la audierile din comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului.

Avizele din comisii sunt consultative.

Liberalul a precizat că, în scenariul în care Cabinetul condus de Siegfried Mureșan va obține miercuri, 30 septembrie, votul de învestitură, își va da demisia din funcția de președinte al Senatului.

Comisiile parlamentare continuă marți audierile miniștrilor propuși să facă parte din Cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Luni, doar doi miniștri au primit avize favorabile.

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