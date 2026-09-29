Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru. Liberalul s-a declarat „surprins”
Mircea Abdrudean (PNL)
Publicat29 sept. 2026, 13:26
Actualizat29 sept. 2026, 13:29
Mircea Abrudean, președinte al Senatului și propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil în urma audierilor de marți din comisiile parlamentare de specialitate. Abrudean s-a declarat chiar și el surprins de această decizie. Președintele Senatului este al doilea liberal care primește aviz favorabil, după Alexandru Nazare, propus la Ministerul Finanțelor. Alți liberali, precum Raluca Turcan și Sebastian Burduja, au primit avize negative, la fel ca toți miniștrii propuși de USR.
Citește și
- 14:27Petrișor Peiu: „Energia este călcâiul lui Ahile al competitivității economiei românești”. Cele trei crize semnalate de AUR
- 12:46Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern. Peste 6.000 de instituții nu au raportat datele privind salariile
- 12:29Nicușor Dan pleacă miercuri la Praga. Discuții cu liderii Cehiei despre Ucraina, economie și industria de apărare
- 10:12PSD cere explicații după ce Radu Miruță a venit cu trei generali la audieri. Fifor: „Cine a dat ordinul?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News