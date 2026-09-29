Mircea Abrudean a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru. Liberalul s-a declarat „surprins”

Publicat 29 sept. 2026, 13:26 Actualizat 29 sept. 2026, 13:29

Mircea Abrudean, președinte al Senatului și propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil în urma audierilor de marți din comisiile parlamentare de specialitate. Abrudean s-a declarat chiar și el surprins de această decizie. Președintele Senatului este al doilea liberal care primește aviz favorabil, după Alexandru Nazare, propus la Ministerul Finanțelor. Alți liberali, precum Raluca Turcan și Sebastian Burduja, au primit avize negative, la fel ca toți miniștrii propuși de USR.

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